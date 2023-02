Cette copropriété a choisi de baisser son chauffage collectif à 15°C

Votée par une courte majorité de copropriétaires d’une résidence de Châteauroux, la décision ne passe pas auprès des locataires. Ni de certains propriétaires.

Il est des décisions qui font grincer les dents, celle-ci les fait plutôt claquer. Alors que la hausse de l’électricité et l’avenir des passoires thermiques font la une de l’actualité, une copropriété de Châteauroux (Indre) a récemment pris la décision de régler son chauffage collectif à seulement 15°C, comme le rapporte La Nouvelle République du Centre Ouest . Dans cette résidence qui compte 87 appartements, la décision avait été prise en fin d’année dernière par vingt-cinq voix pour, dix-neuf contre et six abstentions de régler le chauffage collectif au minimum.

Une décision qui a aujourd’hui du mal à passer évidemment auprès des locataires mais même auprès des propriétaires. «Le gouvernement recommande 19 °C. Je pensais que l’on pourrait au moins négocier, peut-être à 17 °C ou 18 °C, le chauffage collectif, mais cela a directement été tranché à 15 °C» , déplore ainsi un propriétaire auprès du journal local. «J’ai mis des sacs en papiers et des journaux dans les interstices. Pareil aux fenêtres je mets des coussins et des boudins» , se plaint une retraitée auprès de France Bleu Berry .

Et l’individualisation des frais de chauffage?

Il est vrai que cette façon de faire à de quoi surprendre. Du côté du gestionnaire de copropriété, on explique que cette mesure diminue la consommation de 35% et laisse le choix de chauffer ou non... Selon France Bleu, le syndic a même écrit à certains résidents pour leur conseiller de s’équiper en chauffage d’appoint. Une méthode très peu efficace et très peu écologique, le chauffage collectif étant justement censé garantir la meilleure température au meilleur coût. D’ailleurs, l’individualisation des frais de chauffage est obligatoire et devrait permettre cette différenciation des factures selon les envies/besoins de chacun.

Il semble bien ici que la motivation principale de cette décision soit d’éviter les impayés de loyer avec de gros rattrapages de charges. La surconsommation électrique devant, quant à elle, être réglée directement par l’occupant auprès de son fournisseur d’énergie. Rappelons aussi que les incitations gouvernementales à la sobriété énergétique prônent une température de 19°C, certainement pas de 15°C. D’ailleurs le site officiel Service-public.fr stipule : «En général, un chauffage est considéré comme insuffisant lorsqu’il ne permet pas d’atteindre 18 °C au centre de chaque pièce. En cas de surchauffe ou de sous-chauffe, le juge peut notamment prononcer des sanctions (au cas par cas) pour la réparation du préjudice subi par l’occupant du logement.»