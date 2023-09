Carburant : 63% des Français se disent favorables à une nouvelle ristourne du gouvernement

Les prix à la pompe sont de nouveau en hausse depuis juillet 2023. (Illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé fin août qu'il n'y aurait pas de retour du chèque carburant malgré la hausse des prix constatés à la pompe depuis début juillet. Selon un sondage Elabe publié mercredi 6 septembre 2023, 63 % des Français se disent pourtant en faveur d'une nouvelle ristourne sur l'essence.

Les prix du carburant sont de nouveau en hausse depuis le début du mois de juillet 2023. En ce début de mois de septembre, le litre de sans-plomb 98 coûte plus de 2 euros en moyenne et le litre de gazole a augmenté de 20 centimes depuis juillet, selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique. Si la Première ministre Élisabeth Borne a officiellement annoncé fin août qu'il n'y aurait pas de retour du chèque carburant, 63 % des Français se disent pour leur part favorables à un retour d'une ristourne sur l'essence, selon une enquête de l'institut Elabe publiée mercredi 6 septembre 2023 pour BFMTV .

Une majorité d'automobilistes favorables

Posée du 5 au 6 septembre à un échantillon de 1000 personnes représentatif des résidents majeurs de France métropolitaine, la question évoquait un retour de la ristourne « même si cela a un impact important sur les dépenses publiques ». Ainsi, 69 % des automobilistes qui utilisent quotidiennement leur voiture se sont exprimés en faveur de ce coup de pouce gouvernemental.

Dans le détail, on retrouve aussi une grande majorité de « Pour » parmi les employés et les ouvriers (71%), les 18-24 ans (72 %) et les 25-34 ans (70 %), mais aussi parmi les personnes résidant dans les communes rurales (70 %) et les villes de moins de 20 000 habitants (71 %). La mesure est également soutenue en majorité (53 %) par les électeurs d'Emmanuel Macron.

Une proposition écartée

En parallèle, 78 % des sondés ont affirmé devoir « se serrer la ceinture » , dont 29 % « beaucoup » et 49 % « un peu » . Les difficultés financières dues à l'inflation se répercuteraient sur le shopping pour 46 % des personnes interrogées, sur les achats alimentaires pour 40 % d'entre elles et sur le chauffage du logement pour 27 % des sondés.

En ce qui concerne le retour d'une indemnité carburant, Xavier Bertrand, le président (LR) de la région Hauts-de-France, avait récemment pris position en demandant au gouvernement de mettre en œuvre une nouvelle réduction de 15 à 20 centimes. Une proposition qui avait été écartée par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, estimant qu'une telle dépense publique ne serait « pas responsable » .