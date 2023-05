CAC 40: quelles sont les perspectives pour 2023?

L’investissement a rapporté en 2022 aux actionnaires du CAC 40. ( crédit photo : GettyImages )

Les principales entreprises de la place parisienne (CAC 40) affichent un bénéfice net cumulé de 142 milliards d’euros en 2022. L’année exceptionnelle a surtout bénéficié aux secteurs du luxe et de l’énergie. Le CAC 40 pourrait atteindre les 8.000 points dans l’année. Faut-il s’en réjouir ? Quels sont les secteurs à suivre en 2023 ? Décryptage.

Après des premiers mois plutôt orientés à la baisse, le CAC a clôturé l’année 2022 avec succès (+20%). Il affiche un bénéfice cumulé de 142 milliards d’euros, en repli de seulement 10% par rapport à 2021. Les entreprises ont été portées par:

le renchérissement des coûts de l’énergie,

un attrait toujours intact pour la mode, notamment des consommateurs asiatiques,

la remontée des taux d’intérêt.

Dans ces secteurs respectifs, TotalEnergies affiche un résultat de 19,5 milliards d’euros, LVMH 14,1 milliards et BNP 10,2 milliards.

En tout, les entreprises du CAC 40 ont distribué 80,1 milliards d’euros à leurs actionnaires: 23,7 milliards via des rachats d’actions et 56,4 milliards sous forme de dividendes. Ces données sont compilées par la lettre financière Vernimmen.net.

À noter Le montant des dividendes est défini en assemblée générale. Il dépend du montant des bénéfices de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve.

L’indice parisien va-t-il franchir les 8.000 points en 2023? En janvier, il réalise le meilleur premier mois de l’année depuis sa création. Début avril, un pic à près de 7.400 points est observé.

Les marchés financiers sont affectés par le contexte économique et politique. Toutefois, celui-ci pourrait s’améliorer et laisser entrevoir des rebonds dans les mois à venir. L’inflation est un facteur qui perturbe les marchés, mais selon les prédictions de la Commission européenne, elle «devrait retomber à 6,4% en 2023, puis à 2,8% en 2024». En parallèle, les États européens montrent leur capacité de résilience face aux pénuries d’énergie. La réouverture de la Chine sur l’extérieur est également une bonne nouvelle. La deuxième économie mondiale s’expose de nouveau au monde, après 3 ans de politique «zéro Covid» stricte. Les investisseurs anticipent un pic de consommation dû à l’investissement de l’épargne accumulée.

A contrario, les taux d’intérêt sont toujours orientés à la hausse. Ils pourraient freiner l’optimisme des investisseurs. Quant au Fonds monétaire international (FMI), il prévoit qu’un «tiers de l’économie mondiale sera en récession en 2023». Il s’agirait d’une conséquence de l’inflation sur les ménages. Les marchés risquent d’être encore agités en 2023. Plusieurs secteurs devraient toutefois offrir des opportunités d’investissement.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a donné un coup d’accélérateur à l’industrie de l’armement. Les pays développés ont augmenté leurs budgets militaires et la tendance semble partie pour durer. Dassault Aviation a annoncé de très bonnes ventes de ses avions de combat Rafale à l’étranger. Ses bénéfices ont augmenté de 12% en Bourse en 2021. Thales, spécialisé dans les missiles et fusils d’assaut, a lui aussi de très bons résultats pour l’année.

Le secteur du luxe pourrait encore signer une très belle année avec la réouverture de la Chine. Le groupe Hermès explique, dans un communiqué de presse, aborder l’année 2023 «avec confiance». Il «confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux».

Avec la hausse des taux d’intérêt, investir dans le secteur bancaire peut sembler une bonne idée aussi. Toutefois, mieux vaut être prudent. Les banques se préparent à des augmentations des défauts de paiement de leurs clients. La faillite de la Silicon Valley Bank et les déboires de Crédit Suisse mettent également les banques dans la tourmente.

Le secteur de l’énergie devrait encore être attractif cette année, avec la hausse des prix de l’hydrocarbure. Le prix du gaz devrait rester supérieur à son niveau d’avant le début de la guerre en Ukraine.

Le secteur de la santé attire de plus en plus les investisseurs. En effet, le vieillissement de la population mondiale entraîne de forts besoins en accompagnement, soins et logements adaptés . Le secteur réputé défensif est peu vulnérable à la conjoncture.