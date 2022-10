C’est quoi un crédit in fine ?

Comprendre le crédit in fine (Crédits photo : Adobe Stock - )

Le fonctionnement du crédit in fine permet à la fois de réduire son imposition tout en générant des intérêts. Explications.

Quel est le principe d'un crédit in fine ?

Comme son nom l'indique, le crédit in fine est un emprunt dont vous remboursez le capital emprunté à la fin.

Pendant la durée de vie du crédit, vous remboursez seulement les intérêts dont le montant reste fixe et qui sont déductibles de vos revenus.

Pour garantir son remboursement, l'établissement prêteur vous demandera de «nantir» le crédit in fine, c'est-à-dire d'y adosser un placement, comme par exemple une assurance-vie.

Son fonctionnement est donc à l'opposé de celui d'un crédit amortissable , dont vous remboursez au fur et à mesure de chaque mensualité une partie des intérêts (ceux-ci étant dégressifs) et une partie du capital emprunté.

Un outil d'optimisation fiscale

Le crédit in fine est généralement utilisé par des investisseurs à cause de son fonctionnement fiscalement avantageux.

Prenons l'exemple d'un investissement locatif sur 15 ans : pendant ce laps de temps, vous remboursez uniquement les intérêts, que vous pouvez par ailleurs déduire de vos impôts. Et vous versez le montant de loyers perçus sur votre contrat d'assurance-vie, générant ainsi des intérêts.

A l'échéance du crédit in fine, vous remboursez en une seule traite le montant emprunté et conservez le bénéfice des intérêts générés par votre placement pendant 15 ans.

Si vous disposez des fonds nécessaires, vous pouvez aussi nantir directement le placement de la somme empruntée, par exemple 100.000 euros.

Plutôt que de payer comptant votre bien immobilier et de n'en tirer que les revenus locatifs, vous percevez des loyers, vos 100.000 euros continuent en plus de travailler pendant les 15 années de durée du prêt et vous réduisez votre imposition en déduisant les intérêts du crédit in fine.

Ce mécanisme fait du crédit in fine un levier d'optimisation fiscale à ne pas négliger.

