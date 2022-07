Immobilier : la location meublée se porte bien

La location meublée a le vent en poupe (Crédits photo : Wikimedia Commons - besopha )

La rentabilité des locations meublées a grimpé de 7% entre le 2021 et 2022 sur le premier trimestre. Le profil des locataires de biens meublés est par ailleurs en train d'évoluer vers de nouveaux usages. Pourquoi un tel engouement ?

La location meublée a le vent en poupe

Loyer en hausse de 4,4% sur l'année 2021, taux de remplissage de 97,7% au 1er trimestre 2022 et un rendement locatif en progression de 7% entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022 : tous les voyants sont au vert pour les locations meublées selon les indicateurs relevés par Book a Flat - spécialiste de la gestion locative meublée à Paris - dans son nouveau baromètre (1).

Cette progression du rendement locatif en meublé est notée dans tous les arrondissements parisiens et pour tous les types de biens, allant du studio à l'appartement familial de trois chambres ou plus.

Le marché est d'autant plus tendu que la durée moyenne de séjour est passée de 18 mois en 2021 à 20 mois en 2022, ce qui diminue encore le risque de vacance pour les propriétaires-bailleurs.

Vers un nouvel usage de la location meublée ?

Sur le principe, une location meublée doit permettre au locataire d'emménager et de pouvoir y vivre normalement, sans avoir à le meubler lui-même.

Sur le plan règlementaire, la loi prévoit une liste minimum d'équipements qui doivent être mis à disposition du locataire pour que la location puisse être qualifiée de « meublée » :

Volets ou rideaux dans les chambres

Literie avec couette ou couverture

Étagères de rangement

Luminaires

Four ou four à micro-onde

Plaques de cuisson

Réfrigérateur

Congélateur ou compartiment à congélation du réfrigérateur d'une température maximale de -6°

Ustensiles de cuisine

Vaisselle en quantité suffisante pour que les occupants puissent prendre les repas

Table

Sièges

Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement (aspirateur s'il y a de la moquette, balai et serpillière pour du carrelage...)

Ce type de bien est notamment recherché pour faire face à des situations temporaires, comme des changements professionnels ou familiaux, déménagement ou séparation par exemple.

«Nous observons aujourd'hui un nouvel intérêt pour ces logements meublés, qui permettent aux locataires d'avoir un appartement clés en main, sans dépenses à prévoir pour le mobilier. Au sujet de la décoration, notre travail de conseil auprès de nos propriétaires est plus que jamais important, car c'est ce qui fait la différence, auprès des millenials et de la clientèle plus jeune notamment», analyse Stanislas Coûteaux, cofondateur de Book A Flat.

(1) Locations meublées : les rendements progressent de 7 % en un an, baromètre Book a Flat, Avril 2022.

Stéphanne Coignard (redaction@boursorama.fr)