Rentrée étudiante : et si acheter un logement était plus rentable que de le louer ?

Est-il intéressant d'acheter un logement pour son enfant étudiant? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Si votre enfant part suivre ses études supérieures loin de chez vous, vous avez sans doute été confronté au casse-tête du logement étudiant : lui trouver un bien décent à louer, dans un quartier bien situé et à un tarif correct peut devenir un véritable défi. Et si vous envisagiez d'acheter plutôt que de louer ?

L'achat, moins coûteux qu'une location ?

Chercher un appartement à louer pour loger votre enfant étudiant, vous y avez peut-être passé tout votre été, faisant au passage le constat d'un marché tendu et d'un impact certain pour le budget familial pour les années à venir.

Pourtant, selon une étude de Meilleurs Agents (1), la solution pourrait être non pas de louer, mais d'acheter un appartement pour votre enfant étudiant.

De prime abord, la location offre de nombreux avantages, à commencer par la flexibilité : l'étudiant peut quitter son appartement en respectant simplement un préavis de quelques mois. C'est aussi moins de frais au départ : il n'y a ni frais de notaire, ni intérêts de crédit, frais de copropriété, assurance emprunteur ou taxe foncière à payer lorsqu'on est locataire. Ceci étant, au bout d'un certain temps la location peut se révéler moins rentable que l'achat.

En effet, le montant dépensé en loyers devient vite supérieur aux frais liés à une acquisition. De plus, d'un point de vue patrimonial, les loyers versés sont dépensés à fonds perdus, tandis qu'un crédit remboursé permet de capitaliser un peu plus chaque mois.

Certains dispositifs fiscaux, comme le Pinel par exemple, permettent de bénéficier sous certaines conditions d'un avantage non négligeable qui permet d'amortir encore un peu plus le prix d'achat.

Et, in fine, le bien peut être revendu pour récupérer un capital et peut-être réaliser une plus-value, ou mis en location pour constituer un revenu complémentaire pour les parents, notamment au moment de la retraite.

Dans quelles villes acheter ?

L'étude analyse la durée d'amortissement d'un bien étudiant de type studio de 25 M2 dans les 100 plus grandes villes étudiantes françaises (les villes de plus de 30.000 habitants où les étudiants représentent au moins 5% de la population) afin d'évaluer l'intérêt financier d'une location ou d'un achat pour son enfant dans le cadre d'un cursus d'études de 5 ans dans la même ville.

Bon à savoir : Si l'étudiant s'arrête au grade de licence (3 ans au lieu de 5 ans au même endroit) l'achat est plus intéressant que la location dans seulement 23 villes sur 100. Une occupation du bien d'au moins 5 ans semble donc à privilégier pour que le projet soit rentable.

Surprise, la tactique de l'achat s'avère plus rentable dans une écrasante majorité des cas : 78 villes sur 100.

Mulhouse est la ville étudiante où l'achat est le plus intéressant avec un bien amorti au bout de 1 an et 5 mois seulement: 32.441 euros pour un studio de 25 m2 – frais d'agence et de notaire inclus, contre un coût mensuel moyen de location de 301,30 euros avec les charges et les APL comprises pour un montant moyen de 150 euros.

avec un bien amorti au bout de 1 an et 5 mois seulement: 32.441 euros pour un studio de 25 m2 – frais d'agence et de notaire inclus, contre un coût mensuel moyen de location de 301,30 euros avec les charges et les APL comprises pour un montant moyen de 150 euros. Les 4 autres villes en tête de classement sont Roubaix (2 ans et 3 mois pour amortir les frais d'achat), Saint-Étienne (2 ans et 4 mois), Evry (2 ans et 7 mois) et Metz (3 ans).

Versailles est la ville du classement où l'achat est le moins intéressant avec un bien amorti au bout de 8 ans et 5 mois à l'achat (242.423 euros pour un studio de 25 m2).

A noter : dans les 11 plus grandes métropoles françaises, seules Montpellier, Marseille et Lille présentent une telle opportunité d'investissement.

«Attention cependant à l'état de la demande pour les studios qui peut rendre la revente du bien difficile si elle est faible. Par exemple, à Mulhouse, la part de locataires de résidences principales de 1 pièce du parc privé n'est que de 12% contre 20% en moyenne dans l'ensemble des villes étudiantes. Ainsi, même si l'on part de l'hypothèse que les prix resteront stables au cours du temps, rien n'empêche que le bien se déprécie au fil des années», indique Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques chez Meilleurs Agents.

Si vous choisissez de vous tourner vers l'achat pour loger votre enfant étudiant, il convient donc d'étudier avec attention tous les paramètres (durée des études envisagées, localisation, etc.) afin de boucler votre projet le plus solidement possible.

Stéphanne Coignard (redaction@boursorama.fr)

(1) « Logements étudiants : dans 78 villes étudiantes françaises sur 100 étudiées, il vaut mieux acheter que louer! », Meilleurs Agents, Mars 2022.