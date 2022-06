Assurance emprunteur : pourquoi opter pour un contrat collectif ?

Le contrat collectif de l'assurance emprunteur comporte de nombreux avantages (Crédits photo : Adobe Stock - )

Leader sur le marché de l'assurance prêt immobilier, le contrat collectif présente des avantages certains pour de nombreux particuliers désireux de garantir un crédit immobilier.

Le contrat collectif d'assurance emprunteur est le plus répandu

L'assurance emprunteur est presque systématiquement demandée par les établissements prêteurs afin de garantir un prêt immobilier.

Le principe est simple : en cas de défaillance et selon les conditions prévues au contrat, l'assurance est activée et vient rendre le relais de l'emprunteur dans le remboursement de son crédit immobilier.

Il peut s'agir d'un contrat individuel, souscrit auprès d'un établissement externe, ou d'un contrat de groupe, directement souscrit auprès de l'établissement prêteur.

En 2019, 85% des assurances de prêt immobilier étaient des contrats groupes selon le rapport de la Fédération Française de l'Assurance (FFA).

Une prédominance qui s'explique par les nombreux avantages que comportent le contrat collectif :

Mutualisation des risques : votre profil risque est mutualisé avec celui de tous les emprunteurs ayant souscrit le même contrat. Ce principe peut se révéler particulièrement intéressant en fonction de votre âge et de votre état de santé.

Lissage des tarifs : le risque étant mutualisé, les tarifs sont également lissés.

le risque étant mutualisé, les tarifs sont également lissés. Facilité et rapidité : puisque vous souscrivez votre contrat d'assurance prêt immobilier en même temps que votre crédit, auprès du même interlocuteur. Chez Boursorama cette souscription se fait en quelques clics à peine.

Comment bien analyser le coût d'un contrat d'assurance emprunteur ?

Selon qu'il s'agit d'un contrat collectif ou d'un contrat individuel, les tarifs proposés au moment de la souscription ne sont pas les mêmes, et pour cause :

Pour un contrat collectif, les mensualités à payer sont les identiques d'un bout à l'autre du crédit, puisqu'elles sont calculées à la souscription en fonction du montant global emprunté.

Avec un contrat individuel, le calcul est différent puisqu'il se base sur le capital restant dû. Une subtilité comptable qui peut permettre à certaines compagnies de mettre en avant des tarifs attractifs pour l'emprunteur mais qui vont en fait remonter au bout de quelques mois de vie du crédit.

A moins d'être un investisseur aguerri, il était donc jusqu'ici compliqué pour le grand public de comparer objectivement le coût global de l'assurance emprunteur .

Désormais, pour faciliter la comparaison entre deux offres de couvertures, la loi Lemoine - applicable depuis le 1er juin 2022 pour les nouveaux contrats - pose que les établissements prêteurs doivent fournir à l'emprunteur, sur papier ou tout autre support durable, un document récapitulatif mentionnant le coût de l'assurance emprunteur qu'ils proposent.

Afin de rendre leurs propositions plus lisibles, ils doivent par ailleurs le faire sur une durée de huit ans, ce qui correspond selon le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), à la durée moyenne de remboursement d'un crédit.

L'emprunteur dispose ainsi d'éléments objectifs pour comparer les différentes offres qui lui sont faites, qu'il s'agisse d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif.

De son côté, Boursorama banque a décidé d'accompagner la mise en application de la loi Lemoine en baissant les tarifs de son assurance emprunteur et en conservant sa formule de calcul sur le capital initial, à la fois plus transparente et qui peut s'avérer moins chère sur les premières années.

Déjà désignée banque la moins chère depuis 14 ans, Boursorama vient ainsi d'être désignée banque la moins chère sur l'assurance crédit immobilier, quel que soit l'âge ou le profil des emprunteurs, le montant et la durée de l'emprunt (1).

(1) Profideo est un acteur reconnu de l'information professionnelle dans le secteur de l'Assurance. Les acteurs du marché (banques, assurances, mutuelles) sollicitent Profideo pour établir des analyses des politiques tarifaires et des pratiques commerciales. Leurs études sont réalisées en toute objectivité et indépendance. Etude Profideo avec un focus complet sur les offres proposées par les banques à leurs clients à travers les contrats groupe– juin 2022. Détail de l'étude sur https://www.profideo.com/blog/assurance-emprunteur.

Stéphanne Coignard (redaction@boursorama.fr)