Bilan des SCPI de Fiducial Gérance au T3 2023

La société de gestion Fiducial Gérance a récemment publié sa « newsletter » au titre du 3ème trimestre 2023, dressant le bilan de l’ensemble de sa gamme de SCPI dans un contexte devenu plus délicat pour l’immobilier en raison de la hausse importante des taux d’intérêt (450 points de base de relèvement des taux directeurs de la BCE en 14 mois). La conséquence mécanique de ce nouvel environnement de taux est un ajustement des prix de l’immobilier de nature à reconstituer sa prime de risque. Sur ses SCPI, Fiducial Gérance observe globalement une baisse modérée des valeurs d’expertises (avec même une hausse pour son véhicule spécialisé sur les actifs de santé), alors que les indicateurs locatifs restent très performants, conduisant à des distributions en ligne avec les objectifs.

Des valeurs de reconstitution qui évoluent entre -3,1 et +1,3% selon les SCPI

Compte tenu du nouveau contexte immobilier, l’AMF a décidé d'enjoindre les sociétés de gestion à mettre à jour les expertises de leurs actifs immobiliers (pour les véhicules à capital variable dont le prix de souscription est déterminé par la société de gestion) en toute transparence vis-à-vis des associés. L‘idée étant d’éviter des écarts trop importants entre les prix de parts et les valeurs de reconstitution des fonds concernés . Le résultat de cet exercice pour Fiducial Gérance est plutôt rassurant comparativement à certaines autres sociétés de gestion.

En effet, les valeurs de réalisation de ses SCPI corrigent de façon limitée (entre -1,6 et -3,1% selon les véhicules) et il y a même une SCPI sur laquelle cet indicateur progresse de 1,3% : Pierre Expansion Santé . Par contraste, certaines SCPI de la place voient leur valeur de reconstitution baisser de plus de 10% sur le 1 er semestre . Fiducial Gérance précise avoir fait appel à des expertis immobiliers externes au cours de l’été, ce qui renforce la crédibilité des nouvelles valeurs.

« En conséquence, Fiducial Gérance a pris la décision d’intégrer dans la valorisation des SCPI sous gestion les évolutions de ces dernières années , les dernières expertises et les projections de marché au 31 décembre 2023, les rendements et les primes de risque attendus, la dynamique ou non de la collecte et ce, afin de donner de la visibilité aux associés actuels et futurs en terme de valorisation, de pérennité et de rendement », résume la société de gestion dans sa récente communication trimestrielle.

Malgré la faible correction observée sur les expertises de mi-année, elle a tout de même tenu à repositionner les prix de souscription de deux SCPI de sa gamme : Buroboutic – déjà surcotée au 1 er janvier – et Ficommerce .

Concernant les autres SCPI à capital variable, deux restent stables en termes de prix de parts – Pierre Expansion Santé et Logipierre 3 – et une a vu son prix de part augmenter de 1,05% le 1 er mars 2023 : Sélectipierre 2 . Fiducial Gérance précise que toutes ses SCPI « bénéficient désormais d’une marge sur leur valeur de reconstitution » .

Des taux d’occupation financiers supérieurs à 95%

Au-delà de la résilience des valeurs de leur patrimoine, la situation locative des SCPI gérées par Fiducial Gérance se révèle très solide, avec des taux d’occupation financiers (TOF) qui s’établissent entre 95 et 100% et des taux d’encaissement des loyers proches des maxima , entre 97% et 100% .

« Ces indicateurs démontrent la solidité des SCPI gérées par Fiducial Gérance et sont encourageants pour les années à venir », estime la société de gestion qui met en avant une gestion internalisée du property management permettant d’assurer une proximité optimale avec les locataires.

En conséquence, les distributions des SCPI à capital variable de Fiducial Gérance ont été maintenues au 3 ème trimestre 2023 et sur les 9 premiers mois de l’année, leurs acomptes trimestriels cumulés sont compris entre 100 et 115% de ceux de la période équivalente de 2022. La société de gestion rappelle d’autre part le faible niveau d’endettement de ses véhicules et la réduction progressive de « l’utilisation des lignes revolving en place pour anticiper la collecte et les arbitrages d’actifs » .