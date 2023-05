Avez-vous optimisé tous les avantages fiscaux de votre PER ?

Crédit photo : 123RF

Le PER est un produit d'épargne-retraite assorti d'avantages fiscaux. Connaissez-vous toutes les possibilités fiscales du plan épargne-retraite et les avez-vous optimisées ?

Le PER (Plan épargne retraite) permet de se constituer une épargne en vue de percevoir un complément de revenu une fois à la retraite, sous forme de capital ou de rente viagère. Il s'agit d'un placement de long terme, car les sommes investies sont bloquées jusqu'à la retraite, sauf dans les cas de déblocage anticipé prévus par la loi comme l'achat de la résidence principale ou un coup dur. Pour inciter les Français à se constituer une épargne-retraite, le PER est assorti d'avantages fiscaux. Ainsi, les sommes versées sur un PER individuel au cours d'une année sont déductibles des revenus imposables de cette même année, dans la limite de 10 % des revenus professionnels et de 32 909 euros (pour les versements effectués en 2023) ou de 4 114 euros si ce montant est plus élevé.

Mais savez-vous qu'il est possible d'optimiser encore plus les possibilités fiscales de votre plan épargne-retraite ?

Un reliquat reportable sur 3 ans

Si vous venez d'ouvrir un PER ou si vous n'avez pas versé depuis longtemps ou encore si vous n'avez pas utilisé toute votre enveloppe fiscale (c'est-à-dire que vous n'avez pas versé le montant maximum), sachez que vous pouvez vous rattraper. En effet, le reliquat d'un plafond d'épargne retraite est reportable sur les 3 années suivantes. Vous avez donc 3 ans pour profiter du plafond épargne-retraite non utilisé d'une année. Le montant de l'enveloppe fiscale PER dont vous pouvez profiter figure sur votre avis d'imposition.

La mutualisation des plafonds épargne retraite au sein du foyer fiscal

Le plafond épargne-retraite est mutualisable au sein du foyer fiscal. Si vous êtes marié ou pacsé et que vous faites une déclaration commune, vous pouvez utiliser le plafonds épargne retraite de votre conjoint, une possibilité utile notamment lorsqu'il existe des disparités de revenus au sein du couple.

Ouvrir un PER pour ses enfants

Le PER individuel est en principe ouvert à tous, y compris aux enfants mineurs. Les parents peuvent donc ouvrir un PER au nom de leur enfant et y verser des sommes d'argent ? Cette épargne sera bloquée jusqu'à la retraite de l'enfant, sauf s'il souhaite en disposer une fois adulte pour acheter sa résidence principale.

Les sommes versées par les parents sur le PER de leur enfant sont déductibles du revenu imposable du foyer fiscal, dans la limite du plafond prévu par la loi (pour cela, il est nécessaire que l'enfant soit rattaché au foyer fiscal). Les versements effectués sur le PER de l'enfant n'entament pas le plafond de déduction fiscale des parents car l'enfant rattaché au foyer fiscal bénéficie de son propre plafond (4.114 euros pour les versements 2023, avec possibilité de reporter les plafonds non utilisés des 3 années précédentes). Ainsi, le plafond de déductibilité du foyer fiscal se trouve augmenté du plafond de l'enfant.