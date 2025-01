Assurance-vie: 5 conseils pour bien choisir son contrat en 2025

Le choix entre fonds en euros et unités de compte est une décision importante qui doit être prise en fonction de vos objectifs de placement. Plus votre horizon de placement est long, plus vous pouvez envisager d’augmenter la part d’unités de compte dans votre portefeuille.

Sommaire:

Il est important de préciser vos objectifs et votre profil d’épargnant en assurance-vie

Choisir un intermédiaire solide et adapté pour la souscription de votre contrat

Décortiquer les différents frais de votre contrat d’assurance-vie

Lister les supports financiers proposés dans les différents contrats d’assurance-vie

Examiner les options de gestion proposées au contrat

Il est important de préciser vos objectifs et votre profil d’épargnant en assurance-vie

La première étape avant de souscrire un contrat d’assurance-vie consiste à évaluer vos objectifs et vos besoins:

Quels sont vos projets? Il peut s’agir de financer les études de votre enfant , préparer votre retraite , protéger votre conjoint…

Quel est votre horizon de placement?

Comment votre patrimoine global est-il réparti? Quels produits détenez-vous, quelles sont vos liquidités?

Quel est votre rapport au risque?

Choisir un intermédiaire solide et adapté pour la souscription de votre contrat

Vous devez vérifier la fiabilité de l’intermédiaire financier à l’origine du contrat. Il peut s’agir d’une mutuelle, d’un assureur traditionnel, d’une banque, d’un cabinet de gestion de patrimoine… Il est également judicieux de vous renseigner sur l’assureur (et non le distributeur) du contrat. Il est garant de votre épargne en cas de défaillance. Pour cela, vous pouvez consulter les classements annuels des assureurs, souvent publiés par des organismes spécialisés ou des magazines financiers. L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation) constitue également une source précieuse.

Un contrat d’assurance-vie est un placement de long terme. La performance doit s’apprécier sur les 4 ou 5 dernières années. Pour cette raison, il est préférable de privilégier des contrats ayant une certaine ancienneté. Vous comparez le rendement des fonds en euros du contrat visé avec le rendement annuel moyen des contrats disponibles sur le marché. Les assureurs publient leurs résultats chaque année.

Le choix de l’intermédiaire dépend également de vos besoins en matière de suivi client. Vous sélectionnez différemment votre interlocuteur quand vous souhaitez des rendez-vous en présentiel ou quand vous êtes à l’aise avec le dématérialisé, quand vous avez besoin de conseils pointus en gestion patrimoniale ou non…

À noter Il est possible de souscrire plusieurs contrats d’assurance-vie. Cette stratégie permet de profiter d’un large choix de supports d’investissements, d’optimiser la fiscalité de vos retraits et de répartir les risques.

Décortiquer les différents frais de votre contrat d’assurance-vie

Un contrat d’assurance-vie a un coût. Pour évaluer au plus juste la performance d’un contrat, vous devez prendre en compte ses frais associés:

Frais de souscription et frais sur versement,

Frais de gestion,

Frais d’arbitrage,

Facturation des options telles que la garantie plancher ou la gestion pilotée,

Éventuels «frais cachés», comme les rétrocessions de commissions.

Lister les supports financiers proposés dans les différents contrats d’assurance-vie

Il existe deux types d’enveloppes pour loger votre épargne dans un contrat d’assurance-vie: le fonds en euros et les unités de compte. Le capital placé sur les fonds en euros est garanti. En contrepartie, le rendement proposé est faible. À l’inverse, les placements en unités de compte sont plus risqués mais leur rendement potentiel est plus important. Vous pouvez opter pour un contrat monosupport, composé uniquement de fonds en euros (de plus en plus rare), ou un contrat «multisupport», permettant d’arbitrer entre fonds en euros et unités de compte.

Selon les contrats, vous avez accès à une offre de supports financiers plus ou moins étendue pour les unités de compte: OPCVM, ETF (trackers), produits structurés, capital-investissement, SCPI… Vous devez analyser la diversité des actifs, des gestionnaires, des secteurs d’activité et des zones géographiques. Une plus grande diversité vous permet de maximiser vos rendements en fonction des fluctuations du marché et de lisser le risque.

Examiner les options de gestion proposées au contrat

Vous pouvez choisir de gérer votre contrat vous-même (gestion libre) ou de déléguer la gestion à un professionnel. Ce dernier réalise des arbitrages entre les multiples supports, en tenant compte de vos objectifs et de votre appétence au risque. On parle alors de «gestion pilotée» ou «gestion sous mandat». Cette option est avantageuse quand vous estimez manquer des connaissances financières suffisantes, par exemple. Cependant, elle a un coût venant amoindrir la performance de votre contrat.

On peut vous proposer des options de gestion, comme les arbitrages automatiques ou programmés. Certains permettent de sécuriser vos gains ou de limiter vos pertes, une fois les seuils prédéfinis atteints. Il est également judicieux de vous pencher sur les modalités du contrat. Pouvez-vous réaliser des arbitrages simplement en ligne ou encore faire une demande de rachat? Les délais de traitement sont-ils cohérents avec votre manière d’investir?

Les fonds euros peuvent-ils être attractifs en 2025? Les rendements servis en 2024 seront pleinement connus au fil du premier trimestre 2025. Les experts tablent sur un taux stable, à 2,5% net de frais de gestion, contre 2,6% en 2023. Toutefois, cette moyenne peut cacher des écarts importants selon les contrats. D’après les premières analyses, ce niveau rendement doit perdurer en 2025. Les contrats «nouvelle génération» se maintiendraient autour de 3,5% à 4%.