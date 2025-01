Isabelle veut prendre des dispositions pour augmenter sa future pension de retraite

Isabelle veut pouvoir continuer à profiter de ses loisirs et gâter ses enfants et petits-enfants.

Sommaire:

La pension de retraite d’Isabelle doit s’élever à 1438 euros net par mois

Isabelle vit à Rennes où elle est née en 1970. Elle a commencé à travailler à 22 ans. Aujourd’hui, elle est secrétaire administrative dans une entreprise spécialisée dans les ressources humaines et perçoit un salaire de 2500 euros brut. Curieuse du montant de sa future pension de retraite, elle réalise une simulation sur le site public Info-Retraite.

Mère d’une fille unique, elle a acquis quatre trimestres au titre de la grossesse et de l’accouchement. Ainsi, elle peut toucher une retraite à taux plein à 64 ans au lieu de 65. Sa pension doit s’élever à 1583 euros brut par mois, soit environ 1438 euros net . C’est un montant trop faible pour maintenir son train de vie. Toutefois, Isabelle peut agir: il lui reste 10 ans pour accroître le montant de ses futurs revenus. La durée est restreinte, à l’échelle d’une carrière, mais Isabelle a plusieurs atouts et idées.

Sa fille faisant son entrée dans la vie active cette année, Isabelle cesse de lui apporter un soutien financier. Elle va pouvoir épargner davantage chaque mois. Elle a aussi mis de côté 10.000 euros sur un Livret A et 5000 euros sur un contrat d’assurance-vie en fonds euros. Isabelle est propriétaire de son appartement de type 3, situé dans le quartier en plein essor de la gare de Rennes. Elle a fini de le rembourser cette année. Acheté 100.000 euros en 2004, il est aujourd’hui estimé à 250.000 euros. Face au renchérissement de l’immobilier, elle s’interroge d’ailleurs sur la pertinence d’acheter et de louer un autre logement pour compléter sa retraite...

Quel âge pour partir à la retraite?

Depuis la réforme de 2023, pour toucher une retraite taux plein, hors régimes spéciaux et les cas particuliers (carrières longues, handicap, pénibilité…), il faut:

· Avoir atteint 64 ans pour les personnes nées à partir de 1968 (63 ans pour celles nées en 1964),

· Avoir cotisé suffisamment de trimestres (entre 166 et 172 selon son année de naissance) pour toucher la retraite à taux plein.

Acheter pour louer: opportunité intéressante pour Isabelle malgré une imposition lourde

Comme beaucoup de Français, Isabelle considère la pierre comme un bon moyen de diversifier son épargne. Propriétaire de sa résidence principale, elle réfléchit à acheter un petit appartement pour le louer. Rennes est une ville étudiante dynamique, elle penser pouvoir louer sans difficultés. Pour concrétiser son projet, Isabelle escompte une baisse des taux d’intérêt à 3% d’ici la fin de l’année 2025. Ses revenus sont peu conséquents mais elle est sans emprunt ni découvert. Disposant d’un apport de 15.000 euros (Livret A + assurance-vie), elle compte emprunter 80.000 euros à sa banque pour acheter un studio, frais de notaire inclus (7120 euros). Dans ce cas de figure, elle rembourse 552 euros par mois pendant 15 ans à sa banque, payés en partie par un loyer mensuel s’élevant à 470 euros. Chaque mois, ce bien lui coûte 82 euros.

Isabelle doit encore ensuite déclarer ses revenus locatifs. Pour réduire leur montant, elle compte louer son bien meublé, en régime micro-Bic. Elle bénéficiera ainsi d’un abattement de 50% sur ses revenus, soit: 2680 euros à déclarer aux impôts (470 de loyers x 12 mois = 5640, à diviser par 2). Aujourd’hui, Isabelle déclare 30.000 euros de revenus et paie 2286 euros d’impôts sur le revenu. En empochant ses revenus locatifs, elle déclarera 32.680 euros et devra payer 3090 euros d’impôts sur le revenu ( simulateur Boursorama) . Cela représente 804 euros d’impôts supplémentaires par an. De plus, il faut encore ajouter la taxe foncière, estimée à 500 euros.

Cette acquisition demande un effort financier à Isabelle pendant 10 ans. Cependant, une fois à la retraite elle aura fini de rembourser son bien. Elle se sera constitué un patrimoine intéressant et pourra probablement empocher une plus-value à la revente.

Comment est taxée la plus-value immobilière? La plus-value immobilière est soumise à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19% et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Chaque année, un abattement s’applique sur les sommes imposées. Après 22 ans de détention, la plus-value échappe à l’impôt sur le revenu. Il faut conserver le bien 30 ans pour ne plus payer les prélèvements sociaux non plus. La résidence principale échappe à la taxation sur la plus-value immobilière.

Assurance-vie: Isabelle réfléchit à une sortie en rente viagère

Il y a 10 ans, Isabelle a suivi les conseils de son banquier et souscrit un contrat d’assurance-vie en euros. Elle l’a alimenté de façon sporadique mais dispose aujourd’hui de 5000 euros, intérêts compris. Aujourd’hui, elle est prête à l’abonder plus régulièrement, à hauteur de 250 euros par mois.

Cependant, Isabelle a conscience d’une probable baisse des rendements en 2025, à la suite du recul des taux. Mais elle est surtout intéressée par la possibilité de convertir son capital en rente viagère. Ce choix est irréversible mais elle pourra percevoir un revenu mensuel jusqu’à la fin de sa vie.

À savoir La rente viagère est imposable au titre de l’impôt sur le revenu. Comme Isabelle compte demander le versement de sa rente après 60 ans, elle bénéficiera d’un abattement de 60%.

Quel revenu supplémentaire Isabelle peut-elle espérer avec une rente viagère?

Il faut commencer par utiliser uns formule complexe afin de calculer le capital accumulé.

Selon ce calcul, Isabelle aura accumulé 38.683 euros sur son contrat d’assurance-vie dans 10 ans. La conversion du capital en rente viagère dépend encore de l’âge de l’assuré. Selon les tables de mortalité, le taux de conversion pour une personne âgée de 64 ans est de 4,375 %.

Ainsi, le montant de la rente d’Isabelle doit s’élever à: 38.683×0,04375=1692,38 euros par an, soit 141,03 euros versés chaque mois.

Quel abattement fiscal pour la rente viagère?

Les épargnants âgés de moins de 50 ans bénéficient d’un abattement de 30% au titre de l’impôt sur le revenu sur la rente viagère issue d’un plan d’épargne en action ou d’un contrat d’assurance-vie. L’abattement monte à 50% entre 50 et 59 ans, puis à 60% entre 60 et 69 ans et à 70% à 70 ans et au-delà.

Le PER, un bon placement même après 50 an s

Pour s’offrir des extras (voyages, restaurants, sorties…), Isabelle compte aussi ouvrir un plan d’épargne retraite. Ce produit financier a été développé spécialement pour se constituer un revenu ou un capital pour ses vieux jours. En outre, cette enveloppe permet de déduire le montant de ses revenus imposables, dans la limite de:

10% de ses revenus annuels, ou

4399 euros euros, si ce montant est plus intéressant pour le contribuable.

Isabelle compte verser 140 euros sur son PER chaque mois. Ainsi, elle pourra déduire 1680 euros de ses impôts par année. Son impôt sur le revenu passe à 1848 euros, contre 2286 euros aujourd’hui. Elle va aussi transférer 7000 euros de son Livret A sur son PER. Les 3000 euros restants constituent une épargne de précaution. Isabelle peut s’en servir en cas de dépense exceptionnelle, comme une machine à laver à changer, un voyage…

Pour estimer le montant de son capital dans 10 ans sur son PER, Isabelle réalise différents scénarios avec le simulateur Plan d’épargne retraite . Si elle choisit le PER le moins risqué, rémunéré à 1,8%, elle accumulera un solde de 24.841 euros d’épargne, dont 23.800 euros liés à ses versements. En optant pour un PER plus risqué, elle peut potentiellement voir grossir la part des intérêts cumulés. Avec un PER à 3,8%, elle aurait un solde de 28.892 euros dans 10 ans. Enfin, avec un PER rémunéré à 5,4%, elle obtiendrait un capital de 31.417 euros. Au vu de son profil d’investisseur, Isabelle retient la seconde option.

L’effet boule de neige des intérêts composés sur une enveloppe d’épargne Le saviez-vous? Le capital accumulé par Isabelle provient de ses versements et aussi de la rémunération de son PER et des intérêts composés. En effet, les intérêts annuels viennent s’ajouter au capital initial: ils produisent à leur tour des intérêts. Ainsi, plus le temps passe et plus les intérêts grossissent. Pour tirer parti au maximum des intérêts composés, il est conseillé de commencer à investir le plus tôt possible, même à raison de petites sommes.

Dernière option pour Isabelle: travailler plus longtemps pour accumuler des trimestres

Pour maintenir son niveau de vie, Isabelle s’intéresse à deux dispositifs permettant de doper ses revenus à l’âge de la retraite:

La surcote . Isabelle augmente le montant de sa pension de retraite en travaillant au-delà de l’âge légal du départ (64 ans dans son cas). Sa pension est majorée de 1,25% pour chaque trimestre supplémentaire travaillé, soit 5% sur un an. En travaillant un an de plus, la pension de base d’Isabelle est portée de 14.000 à 14.700 euros. Si elle continue son métier pendant deux ans, sa pension de base augmente de 10%, soit 15.400 euros annuels (116 euros de plus chaque mois).

À savoir La surcote s’applique uniquement sur la pension de base mais le fait de continuer à travailler permet d’acquérir aussi des points pour sa retraite complémentaire, augmentant encore le montant de sa pension.

Le cumul emploi-retraite . Il offre la possibilité de cumuler pension de retraite et revenus d’activités. Pour cela, il faut avoir liquidé sa retraite et se faire réembaucher par son ancien employeur, ou trouver un nouvel emploi. Si Isabelle travaille deux années de plus, elle touchera 60.000 euros brut supplémentaires (2500 x 24 mois). Même si ces revenus sont imposables, elle peut abonder son PER et/ou son contrat d’assurance-vie. Depuis le 1er janvier 2023, les personnes cumulant emploi et retraite ont droit à une nouvelle pension de retraite. Elle est plafonnée à 5% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (Pass), fixé en 2024 à 2318,40 euros brut (193 euros brut mensuels).

Le cumul emploi-retraite est à première vue intéressant mais Isabelle a encore de nombreuses années devant elle: le mécanisme de la surcote peut s’avérer plus avantageux à long terme. À ses 62 ou 63 ans, elle aura une idée plus précise du montant de sa pension de retraite. Elle aura intérêt à se rapprocher d’un conseiller Agirc-Arrco pour obtenir une estimation du montant de sa deuxième retraite. Elle pourra ainsi trancher entre ces deux mécanismes.