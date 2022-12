Argent : les 4 dispositifs dont il faut profiter avant leur disparition le 1er janvier 2023

(Crédits photo: © Halfpoint - stock.adobe.com)

Prime pour l'achat d'un vélo électrique, déblocage exceptionnel d'un plan d'épargne salariale… plusieurs avantages vont prendre fin avec le passage à la nouvelle année. N'attendez plus pour en profiter !

Le 31 décembre 2022 va sonner le glas de certains dispositifs. Pour en bénéficier, il faut donc s'y prendre dès maintenant. De l'épargne aux coups de pouce financiers, ce sont ainsi quatre avantages qui peuvent encore être obtenus, mais qui cesseront dès le passage à la nouvelle année. Voici lesquels.

1. C'est le moment de passer à la pompe !

La remise du gouvernement sur le prix des carburants a déjà baissé le 16 novembre, passant alors de 30 centimes à seulement 10 centimes. Dès le 1er janvier 2023, ce dernier coup de pouce va disparaître, faisant craindre une nouvelle augmentation des prix à la pompe, toutes catégories de carburants confondues.

Néanmoins, le gouvernement va mettre en place un nouveau dispositif, cette fois-ci destiné aux foyers les plus modestes. Ceux-ci pourront demander une prime de 100 euros afin de réduire leur budget essence. Selon le gouvernement, ce versement devrait être équivalent à la remise actuelle de 10 centimes par litre pour un Français qui roule environ 12 000 kilomètres par an.

2. Le déblocage exceptionnel d'un contrat d'épargne salariale

Dans le cadre de la loi du 16 août 2022 relative à la protection du pouvoir d'achat des Français, une mesure visant plus spécifiquement l'épargne salariale a été mise en place. Ainsi, les Plans d'épargne entreprise (ou PEE) peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé exceptionnel pouvant aller jusqu'à 10 000 euros, le tout sans avoir à régler de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. Néanmoins, ce déblocage doit être affecté à l'achat d'un bien ou au paiement d'une prestation de services, et le salarié concerné doit conserver un justificatif en ce sens en cas de contrôle fiscal.

Ce joli coup de pouce permet tout de même d'éviter d'attendre le délai habituel de 5 ans ou l'un des quelques cas de déblocage anticipé classique pour récupérer son argent sans fiscalité, par exemple lors de l'achat de la résidence principale ou de la fin des droits aux allocations chômage. Il faut néanmoins réaliser cette demande auprès de son gestionnaire d'épargne salariale au plus vite : les salariés concernés ont jusqu'au 31 décembre 2022.

3. La prime vélo pour une mobilité plus verte

Pour les personnes qui ont la possibilité d'effectuer certains de leurs trajets en vélo, le gouvernement propose une aide financière lors de l'achat d'un vélo électrique. Mais attention, celle-ci va disparaître le 31 décembre ! Il est toutefois encore temps de réaliser cet investissement, la date de la facture d'achat faisant foi.

Cette prime à la conversion pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (ou VAE) est plafonnée à 40 % du prix d'achat, avec une limite fixée à 3 000 euros. Il existe néanmoins plusieurs conditions pour en bénéficier, à commencer par une contrepartie contraignante : un ancien véhicule diesel ou essence doit être envoyé à la casse en échange.

4. Dernière ligne droite pour faire transférer son assurance-vie sur un PER

Les Français qui détiennent un contrat d'assurance-vie de plus de 8 ans peuvent en demander le transfert vers un Plan d'épargne retraite (PER) jusqu'au 31 décembre. Pour pouvoir prétendre à ce changement de support de placement, il faut être soi-même âgé de moins 57 ans et réaliser un transfert intégral. Il est donc impossible de conserver une partie de ses avoirs sur son ancien contrat d'assurance-vie.

Cette option laissée aux épargnants s'accompagne d'un doublement de l'abattement fiscal, pouvant ainsi atteindre 18 400 euros pour un couple sur l'année 2022. Toutefois, le PER présente certaines spécificités dont il faut tenir compte, et en particulier le fait qu'il soit bloqué jusqu'à la retraite en principe, en dehors des quelques cas de déblocage anticipé.