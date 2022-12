Impôts : dernier délai pour profiter de ces 5 avantages fiscaux en 2022

(Crédits photo: © momius - stock.adobe.com)

La fin de l'année approche : pour ceux qui ne l'ont pas encore envisagé, il est temps de penser à utiliser les dispositifs de défiscalisation en vigueur. Les 5 solutions phares pour les retardataires.

Ce sont environ 44 % des ménages français qui sont imposables : autant de foyers qui peuvent profiter des dispositifs de défiscalisation proposés par l'Etat pour alléger leur fiscalité. Afin de baisser le montant à payer à l'administration fiscale en 2023 au titre des revenus perçus en 2022, il est grand temps de se pencher sur la question. En effet, seuls les investissements réalisés avant la fin de l'année pourront ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le prochain avis d'imposition. Les 5 solutions de dernière minute.

Solution n° 1 : faire un don à une association

Les dons au profit de certaines associations ouvrent droit à une réduction d'impôt pouvant atteindre jusqu'à 75 %. C'est le cas des organismes d'aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiques, tels que la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs, MSF ou encore la Croix-Rouge. Il est ainsi possible de donner jusqu'à 1 000 euros (plafond en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023), dans la limite de 20 % du revenu imposable du foyer, au taux maximal de 75 %, soit une réduction d'impôt pouvant atteindre 750 euros.

Au-delà de ces seuils, ou pour les autres associations d'intérêt général ou reconnues d'utilité publique à l'instar de l'AFM-Téléthon, Plan International, SOS Préma ou Karuna-Shechen, la réduction d'impôt est de 66 % du montant donné, toujours dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Solution n° 2 : verser de l'argent sur un PER

Créé en 2019, le Plan d'épargne retraite, ou PER, est la nouvelle solution phare pour préparer sa retraite. Au-delà de ses versions collectives destinées aux salariés dont l'employeur propose ce type de dispositif, le PER existe aussi en version individuelle. Chacun peut ainsi en ouvrir un de sa propre initiative, et y déposer de l'argent en vue de se constituer un capital à récupérer à l'horizon de la retraite. Attention : les sommes sont bloquées jusqu'à cette échéance, et seuls quelques rares cas de déblocage anticipé permettent de récupérer son argent avant la retraite.

Les sommes versées sur un PER sont déductibles du revenu imposable dans la limite d'un plafond personnalisé qui figure sur l'avis d'imposition du foyer. Par exemple, un célibataire qui gagne 30 000 euros par an et qui verse 1 000 euros sur son PER ne sera plus imposé que sur 29 000 euros. À un Taux marginal d'imposition (TMI) de 30 %, cela représente par exemple une économie d'impôt de 330 euros.

Solution n° 3 : les SCPI fiscales

Les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, permettent de profiter de façon indirecte d'un dispositif de défiscalisation immobilière. Ainsi, une SCPI Pinel va acquérir des biens par l'intermédiaire du dispositif Pinel, et les investisseurs pourront acheter des parts de cette SCPI. L'objectif de ces SCPI n'est pas de distribuer un rendement élevé, mais avant tout de permettre aux investisseurs de réduire leur imposition.

Solution n° 4 : investir dans des FCPI ou des FIP

En cette fin d'année, les banques et les gestionnaires de patrimoine sont nombreux à proposer à leurs clients d'investir dans des FCPI, Fonds communs de placement dans l'innovation, ou dans des FIP, Fonds d'investissement de proximité. Aussi connus sous la dénomination plus générale de "fonds fiscaux", ces supports permettent d'obtenir une réduction d'impôt de 25 % de la somme investie cette année (au lieu de 18 % en temps normal), voire de 30 % pour les FIP Corse et outre-mer. Attention néanmoins : ces supports nécessitent de bloquer son argent pendant 7 à 10 ans et le risque de perte financière est bien réel, sans compter les frais inhérents parfois élevés.

Solution n° 5 : entrer au capital de PME grâce aux crowdfunding

Le financement participatif, ou crowdfunding, existe sous de nombreuses formes. Parmi elles : le crowdequity, qui permet d'entrer au capital de PME. La réduction d'impôt est identique à celle des fonds fiscaux, soit 25 % pour cette année 2022. Il faut toutefois maintenir son investissement pendant au moins 5 ans, voire davantage en fonction des possibilités de revente de ses actions.

Par ailleurs, le risque est réel : il est possible de perdre sa mise. Le choix doit donc se faire avant tout sur la qualité de l'entreprise, de son équipe et de son projet, avant de l'envisager comme une solution de défiscalisation.