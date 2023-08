Après les 7.000 points, jusqu’où ira le CAC40?

Le CAC40 a atteint son record historique. Les prévisions d’évolution de l’indice sont optimistes. ( crédit photo : GettyImages )

L’indice boursier français CAC40 a enregistré une hausse significative depuis le début de l’année. Elle est soutenue par de solides résultats d’entreprises et divers facteurs macroéconomiques. Cette tendance peut-elle perdurer, eu égard aux informations dont nous disposons aujourd’hui et aux prévisions futures ? L’optimisme semble l’emporter, même si la prudence reste de mise.

Sommaire:

La CAC40 a atteint son record atteint en avril

En avril dernier, le CAC40 a atteint un record historique à plus de 7.500 points. Depuis lors, il a montré sa capacité à se maintenir au-dessus du seuil des 7.000 points. Cette situation va-t-elle perdurer? Les arguments macroéconomiques allant en ce sens peuvent le laisser penser. Selon les projections de juin de la Banque de France (BdF), malgré un certain ralentissement économique marqué, l’économie française devrait progressivement sortir de l’inflation , sans entrer en récession.

La BdF estime également que l’inflation IPCH (Indice des Prix à la Consommation Harmonisé) doit continuer de décélérer en 2023. La raison est le ralentissement de la hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires. En moyenne annuelle, elle s’établirait à 5,6% en 2023, à 2,4% en 2024 et autour des 2% d’ici 2025 «sous réserve de l’absence de nouveaux chocs sur les matières premières importées», précise la BdF.

Une inflation maîtrisée est généralement bien accueillie par les investisseurs, car elle est considérée comme un signe de croissance économique saine et durable. Ces derniers envisagent également une détente monétaire de la part de la Banque centrale européenne (BCE). Cela est positif pour les actifs à risque, et notamment les actions.

La baisse du prix des matières premières joue favorablement sur le CAC40

La diminution des prix de l’énergie constatée depuis début janvier est un autre élément pouvant jouer en faveur d’une évolution favorable de l’indice CAC40. Sous l’effet du repli de l’inflation, la consommation des ménages peut regagner en dynamisme. Dans ce cas, elle renforce la confiance des investisseurs.

Les perspectives d’une baisse du chômage et d’une hausse des recrutements sont également des éléments positifs. La Banque de France, toujours dans ses prévisions de juin, prévoit une croissance pour 2023 légèrement rehaussée à 0,7%. Quand les projections économiques sont positives, les investisseurs sont plus enclins à prendre des risques et à investir dans les marchés boursiers . Cette confiance accrue peut donc alimenter la hausse de l’indice CAC40 et contribuer à maintenir son niveau au-dessus des 7.000 points.

La bonne performance financière des entreprises rassure les investisseurs du CAC40

Malgré un contexte mondial difficile, les sociétés du CAC40 affichent de belles performances en 2022. Les publications de résultats depuis le début de l’année le prouvent. Sur les 40 entreprises composant l’indice, seules 2 ont réalisé des pertes au cours de l’exercice précédent: Renault et Vivendi.

Les publications de bénéfices supérieurs à ceux escomptés par les investisseurs sont accueillies favorablement par les marchés. Pour la plupart, elles concernent les grandes sociétés du luxe et de l’énergie . Ceci explique en grande partie la belle performance du CAC40 depuis le début de l’année. Cette confiance accrue peut là encore contribuer à maintenir son niveau au-dessus des 7.000 points, voire lui permettre d’aller encore plus haut. Cela peut être le cas si les publications de résultats trimestriels sont encourageantes. Vous pouvez à ce titre retrouver le calendrier des prochains résultats d’entreprises en cliquant sur ce lien Boursorama .

Les arguments allant dans le sens d’un maintien du CAC40 au-dessus des 7.000 points:

• Les projections de la Banque de France prévoient une sortie progressive de l’inflation sans récession.

• La diminution des prix de l’énergie et des produits alimentaires confirmée par la BdF et la BCE.

• Les prix des matières premières ne devraient pas remonter.

• Les perspectives d’une baisse du chômage et d’une augmentation des recrutements, sources de confiance supplémentaire.

Les éléments pouvant avoir un impact négatif sur le CAC40:

• Taux d’intérêt: une politique monétaire rigoureuse concernant les taux d’intérêt peut avoir un impact négatif sur les actifs à risque.

• Projections de croissance: la baisse des prévisions pourrait gripper la confiance des investisseurs. Les projections de la BdF étaient plus optimistes en mars qu’en juin.

• Résultats des entreprises françaises: des résultats trimestriels et semestriels inférieurs aux attentes feraient automatiquement perdre des points au CAC40.