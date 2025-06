Où partir en famille sans se ruiner ? Destinations, trucs et astuces ! / iStock.com - artisteer

Ces pays où la vie est plus abordable qu’en France

Nombreux sont les pays d’Europe qui regorgent de trésors à visiter, tout en offrant un coût de la vie bien plus abordable qu’en France. En Croatie par exemple, vous pourrez découvrir Dubrovnik - la "Perle de l'Adriatique"- ses remparts médiévaux, son centre historique classé à l'UNESCO sans vous ruiner. En effet, vous goûterez la gastronomie locale pour un tarif moyen d’environ 15 euros, tandis que vous pourrez loger en centre-ville pour un budget compris entre 50 et 80 € par nuit. Si vous optez pour l'Algarve au Sud du Portugal, vous profiterez de paysages spectaculaires tels que les falaises dorées de Ponta da Piedade, dégusterez les plats locaux pour un prix moyen de 12 euros, et louerez une voiture dès 5€ par jour... En Bulgarie, vous atterrirez dans la capitale Sofia, puis, vous offrirez une échappée dans les montagnes des Rhodopes, une région magique aux villages traditionnels et paysages époustouflants. Avec un coût de la vie inférieur de 40% à celui de la France, vous trouverez des restaurant proposant des repas très corrects à partir de 6 € par personne, et dormirez en famille en auberge de jeunesse pour environ 44 € par nuit. Un peu plus lointain, mais encore plus dépaysant... le Vietnam ! Un pays fascinant s’il en est, où vous pourrez déjeuner au restaurant pour 2 € et dormir dans un hôtel économique pour 10 €.

Voyager malin pour dépenser moins...

Il existe une multitude de trucs et astuces permettant de faire découvrir à toute votre famille de nouveaux horizons sans vous ruiner. Commençons par le logement... Pourquoi ne pas tenter l’expérience de l’échange de maison, aussi économique que riche culturellement parlant ? Le réseau HomeCamper (anciennement Gamping) quant à lui, propose de camper chez l’habitant dans 45 pays dont France, les Pays-Bas, l’Italie, ou encore l’Allemagne. Des hébergements en plein air y sont proposés en toute convivialité à la mer ou à la campagne, dans des jardins privés, ou même dans des parcs de châteaux... Pour ce qui est des activités, il existe des formules gratuites telles que la chasse au trésor en plein air proposée par Géocaching et Terra Aventura, qui comblera vos enfants sans bourse délier. Coté vols, priorisez pour l’Europe les traditionnelles compagnies low cost : Volotea, Vueling, Ryanair, EasyJet, Transavia ou encore Wizz Air. Les comparateurs de vols tels que Kayak, Skyscanner, Google Flights, Momondo, etc., vous permettront de débusquer les meilleurs tarifs pour voyager dans le monde entier à petit prix. Enfin, sur les plateformes comme Travelzoo, Secret Flying ou Voyages Pirates vous trouverez des promos flash qui optimiseront aussi votre budget « transport ».