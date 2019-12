Alzheimer aux Pays-Bas : des mesures de prévention

Les Pays-Bas font figure de précurseurs en Europe en matière de prévention et d'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

iStock-Juanmonino

Prévenir plutôt que guérir

L'expérimentation du village Alzheimer

Un groupe d'une soixantaine de médecins hollandais spécialistes de la maladie d'Alzheimer préconise une approche différente de ce qui se pratique actuellement, car pour eux, mieux vaut prévenir que guérir. Les travaux qu'ils ont menés sur la question ont fait ressortir qu'il était bien plus pertinent tant pour les personnes atteintes de la maladie que pour la société dans son ensemble de mettre en place des mesures de prévention plutôt que de dépenser des milliards d'euros chaque année dans le développement de nouveaux médicaments dont l'efficacité est plus que limitée. Il s'agit donc de prévenir le risque de maladie d'Alzheimer au lieu d'attendre qu'elle se manifeste pour la traiter, sinon pour la minimiser. Un enjeu fort surtout au regard du fait que le nombre de personnes atteintes d'Alzheimer doublerait d'ici 2040 aux Pays-Bas. L'idée est ainsi de mettre en place plusieurs actions visant à prévenir la sénilité, d'autant que les facteurs de risque sont bien connus : isolement social, manque d'activité physique et intellectuelle, mauvaise qualité de sommeil, alimentation déséquilibrée favorisant l'excès de sucres... Le collectif de médecins a ainsi adressé une lettre au ministère de la Santé pour l'encourager à lancer un programme national permettant de lutter contre ces risques, bien en amont de la manifestation des premiers symptômes. Si un tel programme venait à être mis en place, les médecins affirment que le nombre de malades chuterait de 20 % par an. Avec en parallèle des économies conséquentes sur le budget de l'État, de l'ordre de 2 milliards d'euros chaque année.C'est dans cette logique de prévention qu'un « village Alzheimer » a été créé aux Pays-Bas, à Hogewey plus exactement. Tous les résidents sont atteints de la maladie, alors au lieu de les maintenir chez eux dans un certain isolement social, ils vivent tous au sein du même village avec la liberté totale de vaquer à leurs occupations. Bien entendu, des professionnels de la santé travaillent dans le village afin de les aider, mais l'accent est mis sur l'autonomie, la socialisation et la pratique d'activités intellectuelles et physiques. L'endroit n'est pas une maison de retraite grandeur nature, mais un véritable village avec un restaurant, un cinéma, un bar et même un théâtre. Chacun vit dans sa propre maison et non dans une chambre d'hôpital afin d'offrir un cadre de vie normal. Ce « village Alzheimer », entièrement financé par la Sécurité sociale hollandaise, est un tel succès que le département des Landes dans le sud-ouest de la France a décidé de s'en inspirer. Il est en cours d'ouverture en cette année 2019, après plus de deux années de préparation, et accueille à titre expérimental pour le moment quelque 120 personnes atteintes de la maladie. Le principe est le même qu'en Hollande : lutter contre l'isolement social et la dépression grâce à un lieu de vie commun qui favorise les interactions et les échanges humains.