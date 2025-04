Allez-vous payer plus d’impôts en 2025?

La loi de finances pour 2025 a pour objectif de redresser les comptes publics de 50 milliards d’euros. ( crédit photo : Shutterstock )

Principale nouveauté de la déclaration de revenus, les contribuables dont les ressources ont progressé moins que l’inflation devraient payer moins d’impôt. Le barème a été indexé sur l’inflation par la loi de finances 2025. Les tranches d’imposition sont rehaussées de 1,8%. Ainsi, pour les personnes dont les revenus ont augmenté de moins de 1,8% entre 2023 et 2024, leur impôt devrait diminuer. Cette mesure permet de faire économiser 3,7 milliards d’euros d’impôts aux Français.

Les seuils des tranches d’imposition sont les suivants :

498 euros pour la tranche à 11% ;

316 euros pour celle à 30% ;

824 euros pour celle à 41% ;

294 euros pour celle à 45%.

À noter Près de 41 millions de foyers sont concernés par la déclaration d’impôt sur le revenu, mais seuls 18 millions devraient s’acquitter d’un impôt.

À partir du 1er septembre 2025, un taux individualisé est appliqué par défaut à chacun des conjoints d’un foyer fiscal. Cette évolution ne modifie pas le montant global d’impôt dû par le couple, mais sa répartition entre les deux membres du foyer. Si le couple marié ou pacsé souhaite conserver le taux du foyer, il a la possibilité d’opter pour cette option dans son espace en ligne.

Ce dispositif concerne 65.000 ménages, qui perçoivent 250.000 euros par an pour une personne seule ou 500.000 euros pour un couple. Son but est d’imposer les plus hauts revenus au minimum de 20%. La loi de finances ayant été adoptée en février 2025, cette mesure s’applique aux revenus de 2025, mais le gouvernement espère en profiter dès cette année, grâce à un acompte de 95% à verser en décembre.

La taxe foncière devrait encore progresser en 2025. Elle a enregistré une forte hausse ces deux dernières années: +7,3% en 2023 et 4,9% en 2024 pour les 200 plus grandes villes de France. Pour rappel, le calcul de son montant tient compte de l’inflation. En 2024, au regard de la valeur de l’indice des prix à la consommation constatée en novembre 2023, le coefficient de revalorisation a été fixé à 1,039, soit une augmentation forfaitaire de 3,9% de la base de calcul des propriétés bâties et non bâties. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est impactée de la même façon.

Parmi les secteurs particulièrement touchés par les hausses d’impôts, on trouve en première ligne le secteur des transports. Il s’agit d’un des secteurs les plus polluants, selon le commissariat général au développement durable . En 2019, il représente 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Pour lutter contre ces émissions, le gouvernement opte pour une augmentation des taxes pour les véhicules les plus émetteurs de CO2. Le malus écologique se durcit à partir du 1er mars 2025. Le seuil de déclenchement est de 113g de CO2/km, qui correspond à une taxe de 50 euros. La dernière tranche du barème s‘élève à 70.000 euros pour un taux supérieur à 192g de CO2/km.

Par ailleurs, la loi de finances 2025 a prévu une hausse du barème de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), à partir du 1er mars 2025. Le tarif pour les vols en classe économique vers la France ou l’Europe est fixé à 7,40 euros, contre 2,63 euros auparavant.