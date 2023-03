À Marseille, un commando anti-Airbnb vandalise un logement

Dans la cité phocéenne, la contestation contre les locations touristiques se radicalise. Un appartement a été saccagé et recouvert de slogans hostiles.

Cette fois-ci, c’est un nouveau palier qui a été franchi dans la contestation contre les plateformes de location saisonnière. À Marseille, la colère des habitants contre un phénomène qu’ils accusent d’alimenter l’envolée des loyers a débouché sur le saccage d’un logement locatif du quartier du Panier où des militants se sont introduits par effraction. Comme le rapporte La Provence , le propriétaire du T3 locatif du quartier de la Plaine a retrouvé son logement entièrement vandalisé, trois jours avant le carnaval de la ville. Les slogans vengeurs qui tapissent les murs ne laissent aucun doute sur les intentions des auteurs des dégradations: «Les logements c’est pour vivre, pas pour se faire de l’argent!» , «Airbnb fait exploser les loyers, dégagez!» , «Les appartements, c’est pour les habitantes» .

Un seul appartement

Choqué, le propriétaire des lieux qui avait déjà subi pour le même motif des dégradations mineures par le passé s’est confié au quotidien local. «Je ne suis pas un fonds d’investissement étranger qui possède 15 appartements de tourisme, j’en ai qu’un seul comme la loi me le permet, explique-t-il. Je déclare tout, je paye des impôts, la Ville perçoit une taxe de séjour... Ce bien, c’est pour mes enfants quand ils feront des études et à terme, ça me permettra d’avoir un complément de revenus pour la retraite.» Une situation qui illustre le fossé qui se creuse entre locataires et propriétaires.

Les murs de la ville se recouvrent déjà depuis quelques mois de tags et autres graffitis sous le mot d’ordre #mortauxvalisesàroulettes. D’ailleurs, le récent Carnaval de la Plaine a justement mis en scène un «monstre Airbnb», un char constitué de valises multicolores qui écrasent les habitations et provoquent, selon les détracteurs, la gentrification du quartier. Les plateformes incriminées (Airbnb mais aussi Abritel, Booking et consorts) tout en reconnaissant qu’il peut y avoir des abus, estiment jouer les boucs émissaires. De l’aveu même de la mairie, la ville ne compte «que» 9000 locations saisonnières. Un chiffre, certes, en augmentation mais qui ne fait pas le marché marseillais. Et s’il y a des multi-bailleurs qui tirent de gros revenus de cette activité, l’Union nationale pour la promotion de la location de vacances ( UNPLV ) rappelle que le revenu médian d’un hébergeur en France (celui qui concerne la moitié de la population concernée) est de 3800€ par an.

De son côté, le propriétaire concerné par le saccage de son logement évalue ses pertes à 12.000 euros entre peinture, meubles à changer et remplacement de la serrure. Celui qui était venu à la location touristique après des soucis avec des locataires mauvais payeurs, estime dorénavant qu’il va revenir à la location classique longue durée. À voir les commentaires sur un article consacré au même sujet sur le site local Marsactu, les points de vue sont irréconciliables. D’un côté des locataires qui dénoncent «l’enfer» que leur fait vivre au quotidien ce type de location et qui se félicitent de ces actions commando et d’autres qui rappellent qu’il y a des petits propriétaires honnêtes, que ces logements correspondent à une demande et que le tourisme fait aussi vivre la ville.