4 placements alternatifs pour diversifier ses investissements

(Crédits photo : Unsplash - Mimi Thian )

Les investissements traditionnels ne sont pas le seul moyen de diversifier son portefeuille. Il existe de nos jours de nombreux autres placements financiers alternatifs qui peuvent permettre d'optimiser sa stratégie d'investissement.

Des monnaies numériques aux parkings, en passant par les forêts, les montres de luxe, les voitures de collection ou encore les terres rares, ces alternatives offrent des opportunités uniques pour les investisseurs cherchant élargir leurs horizons d'investissement au-delà des marchés conventionnels.

Découvrons dans cet article 4 placements alternatifs intéressants que vous pourriez considérer pour diversifier vos placements.

Qu'est-ce qu'un placement alternatif ?

Les placements alternatifs constituent une classe d'investissements distincte des placements traditionnels tels que les actions et les obligations. Leur principal avantage réside dans la capacité à accroître la diversification d'un portefeuille, notamment en réduisant la corrélation avec les marchés financiers conventionnels.

Les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum ont émergé comme des placements alternatifs populaires pendant la dernière décennie. Construites sur la technologie de la blockchain, les crypto-monnaies sont des devises 100 % digitales et décentralisées.

Elles permettent ainsi de faciliter les transactions de pair-à-pair sans avoir besoin de l'autorisation d'une entité centrale comme les banques dans les transactions financières traditionnelles. Utiliser les crypto-monnaies est donc censé être plus rapide et aussi moins cher.

Alors que certains investisseurs explorent leur potentiel en tant que moyen de paiement ou d'investissement à haut rendement, d'autres les considèrent comme une réserve de valeur similaire à l'or.

A lire aussi: Comment investir en crypto avec un ETP ?

Le crowdlending

Forme de crowdfunding, le crowdlending est une branche de financement participatif dont le fonctionnement est proche des obligations. Il permet en effet aux investisseurs d'investir dans de petites entreprises et de recevoir des intérêts en rémunération de leurs investissements.

Utiliser le crowdlending comme placement alternatif est intéressant, car les rendements ne sont pas corrélés aux mouvements des marchés boursiers classiques.

De plus, vous pouvez choisir dans quels projets investir, ce qui vous permet de donner du sens à votre investissement en soutenant le développement d'entreprises dont les produits et les services vous parlent ou dont les initiatives sont alignées sur vos valeurs.

A lire aussi: Le crowdlending et crowdfunding sont-ils des investissements rentables?

Le private equity

Le private equity, ou capital-investissement, est une forme de financement privé permettant aux investisseurs de soutenir des projets en phase de développement en achetant des actions de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse.

Alternative à l'endettement bancaire ou à l'introduction en bourse, le private equity est une opportunité de soutenir la croissance sur le long-terme des Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans des secteurs prometteurs.

En fonction du stade de développement des entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir, il existe plusieurs types de private equity.

Le capital-risque pour les start-ups qui n'ont pas démontré la viabilité de leurs activités, le capital développement pour les entreprises qui cherchent à accélérer leurs activités, le capital transmission pour les entreprises dont l'équipe de direction souhaitent se retirer pour céder leurs investisseurs à de nouvelles personnes ou le capital retournement pour les sociétés en difficulté qui souhaitent retrouver la voie de la rentabilité.

A lire aussi: Comment investir en private equity avec les SLP et FPCI ?

Les parkings

Dans de nombreuses villes françaises, notamment les grandes villes, l'offre de stationnement est insuffisante pour répondre à la demande, ce qui pousse de plus en plus d'investisseurs à se tourner vers les parkings comme placement alternatif.

L'investissement initial est généralement relativement abordable et les prix peuvent s'adapter aux budgets de différents types d'investisseurs. De plus, ils nécessitent peu d'entretien et sont assez faciles à gérer.

Ces placements sont aussi souvent considérés comme une alternative à l'investissement dans le secteur immobilier plus classique des propriétés résidentielles ou commerciales. La stabilité relative de la demande de stationnement contribue aussi à offrir une performance plus prévisible que les marchés traditionnels qui sont plus volatils.

A lire aussi: Acheter un parking: un investissement avec rendement à la clef

Autres investissements alternatifs en fonction de vos connaissances et de vos passions

Il est également possible d'explorer des investissements alternatifs en fonction de vos compétences et de vos passions. Prenez le temps d'analyser vos connaissances afin de déterminer s'il existe des marchés alternatifs dans lesquels vous pourriez investir en mettant à profit votre expérience et votre expertise.

Si vous êtes passionné d'art, vous pouvez investir dans des œuvres artistiques ou soutenir directement des artistes. En acquérant des œuvres d'art, vous pouvez non seulement vous constituer une collection, mais aussi potentiellement réaliser des gains financiers si la valeur de ces œuvres augmente avec le temps.

Si vous possédez des connaissances dans le domaine des vins ou des whiskies, vous pourriez envisager de collectionner des bouteilles limitées. Au fil du temps, la rareté croissante de ces bouteilles pourrait contribuer à augmenter leur valeur.

Si vous aimez la mode, vous pourriez envisager d'investir dans des sacs de marques de luxe bien établies et reconnues, particulièrement ceux en édition limitée ou créer lors de collaborations spéciales dont la valeur pourrait augmenter dans le temps.

Enfin, il faut garder à l'esprit que les placements alternatifs ont généralement un potentiel de gain élevé mais assortis d'un risque de perte en capital élevé.