Le crowdlending et crowdfunding sont-ils des investissements rentables?

La croissance du crowdlending et crowdfounding en général s'est appuyée sur des rentabilités annoncées particulièrement alléchantes. Certaines dépassent les 10%. Toutefois, ces rendements ne vont pas sans risque.

Crowdfunding et crowdlending: qu'est-ce que c'est?

Le crowdfunding ou financement participatif est un mode de financement permettant à une communauté de particuliers de donner, investir ou prêter de l'argent à des projets de leur choix, présentés sur une plateforme de financement. Ces apports en capitaux peuvent être de trois sortes: dons, investissements au capital de petites entreprises ou prêts (crowdlending).

Le crowdlending se décline en plusieurs formes

Grâce à leur succès, les plateformes de crowdlending se sont progressivement spécialisées. Certaines privilégient ainsi le financement des entreprises, d'autres des projets immobiliers et accompagnent ainsi des promoteurs et plus récemment d'autres encore se sont développées dans le financement des infrastructures vertes comme celles liées aux énergies renouvelables.

Le rôle de chaque plateforme est d'analyser les projets, les entreprises, leur pérennité avant de proposer aux particuliers de les financer par le biais de prêts. Ces derniers peuvent être remboursés progressivement via des mensualités intégrant les intérêts et le capital, ou en seule fois au terme de l'investissement ou enfin via des mensualités portant sur les intérêts (le capital étant remboursé à la fin).

Des rendements élevés en contrepartie de risques importants

De nombreuses plateformes en particulier celles qui financent les très petites entreprises (TPE) affichent des rendements pouvant avoisiner les 10 %. En contrepartie, les risques pris sont élevés. Ces entreprises peuvent faire défaut et le capital peut ainsi être perdu. Les risques sont d'autant plus importants si les particuliers misent sur une seule ou deux entreprises. Il convient en effet de diversifier au maximum ce type d'investissement.

En immobilier et dans les énergies renouvelables, les rendements se situent autour de 5%, mais là encore, ils sont nettement au-dessus de ceux des livrets bancaires par exemple et présentent des risques. Un promoteur peut faire faillite, une ferme solaire peut ne pas se révéler rentable... Un rendement élevé est toujours la contrepartie d'un risque élevé.

Ces investissements peuvent ainsi venir compléter des placements de «bon père de famille» comme l'assurance-vie à travers un fonds en euros ou les livrets bancaires et doper une épargne. Il est impératif de s'adresser à des spécialistes et de vérifier les agréments des plateformes avant d'investir.