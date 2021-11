Le Birkin d’Hermès est-il une forme de placement?

En trente ans, le sac Birkin est passé d’un achat plaisir à un investissement très prisé crédit photo : GettyImages

En 2016, le très réputé Time Magazine titrait que le sac Birkin d’Hermès était un meilleur investissement que l’or. Le sac à main signé par la maison de luxe enregistre record sur record dans les ventes aux enchères à des centaines de milliers d’euros. D’où vient l’engouement pour ce sac à main et, surtout, dans quelle mesure peut-on l’envisager comme un investissement sérieux plutôt qu’un achat plaisir ? Voici quelques conseils de prix sur la manière de s’en procurer un.

Sommaire:

Un objet de mode à forte valeur

Le prix d’un Birkin

Un objet rare, donc précieux

Une notoriété construite sans publicité

De l’achat plaisir à l’investissement

Investir dans un Birkin d’Hermès

Acheter un Birkin neuf

Acheter un Birkin d’occasion

Un objet de mode à forte valeur

La maison Hermès est une entreprise familiale créée en 1837. Au commencement, son fondateur Thierry Hermès produisait de l’équipement d’équitation. Ce n’est qu’en 1922 que la marque Hermès fabrique son premier sac à main en cuir. C’est l’actrice et chanteuse anglaise Jane Birkin qui inspire le sac et lui donne son nom. Le Birkin devient vite une icône de mode dont la valeur ne cesse de croître. En 30 ans, la valeur du Birkin s’est appréciée de 500%.

Le prix d’un Birkin

En boutique, le modèle classique en cuir simple coûte environ 8.000 euros. Sur le site Collector Square, le sac Birkin le moins cher est affiché à 6.980 euros et le plus cher à pas moins de 55.000 euros… La moyenne avoisine les 17.000 euros. Le prix varie considérablement en fonction des modèles, du type de cuir (crocodile, lézard, chèvre, autruche), du format, des matériaux dans lesquels sont fabriqués les boucles, cadenas et clés (plaqués or ou argent). Les modèles sur mesure peuvent même être sertis de diamants. Le sac le plus cher au monde est bel est bien un Birkin.

Le Birkin Himalaya 35 est le sac à main le plus cher du monde Le Birkin le plus cher au monde est le modèle Himalaya 35. Il coûte la modique somme de 432.000 dollars, soit le prix d’un appartement à Paris. Ce sac à main est le plus rare au monde. Il est fabriqué à partir de peau de crocodile et coloré de telle sorte à évoquer les montagnes de l’Himalaya grâce à une technique unique au procédé très long. Il a été offert à l’influenceuse Nabilla comme cadeau d’anniversaire à l’occasion de ses 28 ans. Le sac est serti d’or blanc et de 200 diamants. Son cadenas est conçu entièrement en or et diamants. La maison Hermès n’en produirait qu’un ou deux chaque année.

Un objet rare, donc précieux

Il faut compter deux jours en moyenne pour produire un Birkin. Pourtant, ce modèle n’est fabriqué qu’en quantité toujours plus réduite par la maison Hermès, alors que la demande ne cesse d’augmenter. Les listes d’attente pour obtenir un sac se comptent en années. La rareté du produit est donc un choix marketing pleinement assumé. Ses effets sur la valeur d’un accessoire toujours plus cher, toujours plus exclusif, sont aujourd’hui indéniables.

Une notoriété construite sans publicité

Hermès ne fait pas de publicité pour ses sacs Birkin. Avec jusqu’à six ans sur liste d’attente, nombreuses sont les femmes qui, une fois le Graal obtenu, le clament haut et fort. Les célébrités sont les premières à mettre en avant leur Birkin, de Kate Moss à Mariah Carey en passant par Victoria Beckham, Kylie Jenner ou Cardi B, en en faisant un symbole d’opulence et de style. Sans surprise, le Birkin d’Hermès est le sac le plus instagrammé de l’histoire, avec plus de 5,6 millions de posts sur la plateforme.

De l’achat plaisir à l’investissement

Investir dans un sac à main ne relevait pas exactement de l’évidence jusqu’à il y a quelques années, les accessoires de mode de luxe étant considérés davantage comme un achat plaisir. En 2019, le bureau de conseil Knight Frank a inclus le sac Birkin d’Hermès dans son Index de l’Investissement dans l’art et les objets de luxe (KFLII) en mettant en avant son taux de rendement de 17% qui surpasse d’autres formes plus classiques d’investissement. Désormais, nul doute que le statut du Birkin en particulier (et celui d’autres sacs à main de grandes marques dans une moindre mesure) fait partie du portfolio d’investissement.

Investir dans un Birkin d’Hermès

Convaincue de passer le cap? Pour vous aider, voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté. Un sac Birkin dans lequel vous placez votre argent doit être assuré: en cas d’inondation, d’incendie, de vol, c’est une précaution vraiment nécessaire. Pour que cet accessoire garde sa valeur (et qu’il en gagne avec le temps), il est nécessaire de le maintenir en parfait état. Si vous comptez le revendre pour obtenir votre retour sur investissement, cela suppose même de ne pas s’en servir.

Acheter un Birkin neuf

C’est probablement la façon la plus difficile de mettre la main sur un Birkin, mais cela reste la voie classique: l’achat en boutique Hermès. Certaines personnes réussissent du premier coup. Tout repose sur le sale assistant ou conseiller de vente. Rapprochez-vous d’une boutique Hermès et d’un conseiller de vente avec lequel il vous faudra construire une relation de confiance et expliquer, patiemment, que vous rêvez d’un Birkin. Les week-ends et les périodes de vacances scolaires sont à éviter pour optimiser vos chances d’avoir un bon contact susceptible de vous mener au Graal.

Acheter un Birkin d’occasion

Sur Internet, il existe de nombreux revendeurs et des Birkin en attente d’acheteurs. Seuls les revendeurs à même de vous garantir l’authenticité du produit sont à retenir, notamment Vestiaire Collective, Collector Square, Resee, The Real Real, pour éviter de débourser une fortune sur un faux Hermès… Il est capital d’acheter son Birkin auprès d’un revendeur réputé, au vu du nombre exponentiel de contrefaçons.