Comment investir en crypto avec un ETP ?

Pour les investisseurs particuliers habitués à l'investissement boursier, comme pour les professionnels de la finance, les crypto actifs et la blockchain sont longtemps restés un univers lointain et difficilement accessible. En tout cas, c'était vrai jusqu'à ce que de nouveaux produits financiers arrivent sur les bourses européennes pour permettre d'investir facilement sur les crypto monnaies. Nous allons découvrir dans cet article tout ce qu'il faut savoir sur les ETP Crypto, ces produits de Bourse qui traquent le cours des crypto monnaies.

Qu'est-ce qu'un ETP ?

Vous avez sans doute déjà entendu parler des ETF (Exchange Traded Funds) ou trackers ?

Les ETP (Exchange Traded Products) appartiennent à la même catégorie d'actifs financiers. En fait, pour être juste, il faudrait plutôt dire que ce sont les ETF qui sont un type d'ETP, puisque l'ETP est une grande famille de produits boursiers qui regroupe les ETF, les ETN (Exchange Traded Notes) et les ETC (Exchange Traded Commodities).

Alors qu'un ETF doit respecter un certain nombre d'actifs sous-jacents dans sa composition, les ETP peuvent ne suivre qu'un seul sous-jacent. C'est ainsi qu'on peut trouver des ETP sur le bitcoin ou des ETP sur l'Ethereum.

Les ETP fonctionnent et sont conçus de façon quasiment identique aux fonds négociés en bourse classiques (ETF). La seule différence, c'est que les ETP sont des titres de créance émis par une entité ad hoc (SPV : Special Purpose Vehicle ou en français : Fond Commun de Créances).

Comment fonctionne un ETP Crypto ?

Dans le cas des ETP sur les crypto monnaies, il s'agit de titres de créance sans versement d'intérêt dont l'objectif est de reproduire la performance d'un actif sous-jacent.

D'un point de vue légal, la structure d'un ETP Crypto est assez proche d'une obligation, bien qu'il n'y ait pas de versement de coupon. Durant la durée de vie du produit, l'ETP va donc suivre les variations d'un ou plusieurs sous-jacents qui est une crypto monnaie ou un crypto actif.

L'ETP Crypto peut suivre seulement une valeur (BTC, ETH, BNB) ou un panier de valeurs (Defi, Protocol Blockchain). Quel que soit le mode de réplication, l'ETP Crypto va suivre au plus près les mouvements des crypto monnaies.

Réplication physique ou synthétique pour les ETP Crypto ?

Les ETP Crypto peuvent délivrer la performance de l'actif sous-jacent en utilisant deux modes de réplication.

La réplication physique qui consiste à simplement acheter le titre et le garder et la réplication synthétique qui utilise un mécanisme via des produits dérivés pour obtenir l'exposition souhaitée à un sous-jacent.

Dans le cas de la réplication physique, notons que l'émetteur d'ETP pourra choisir de détenir les actifs cryptos dans un « cold wallet » (type Ledger) afin d'offrir une sécurité supplémentaire aux investisseurs. Pour rappel, un « cold wallet » est un portefeuille virtuel sur lequel vous pouvez conserver vos crypto monnaies qui peut se déconnecter d'internet, sous un format similaire à une clé USB. Une fois déconnecté, il n'y a plus aucun risque de piratage.

Bien que ce ne soit pas toujours le cas, certains émetteurs d'ETP Crypto à réplication physique permettent même de bénéficier d'une livraison physique, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre votre ETP en Bourse, vous pourrez demander à recevoir votre investissement (en Bitcoin par exemple) sur l'adresse blockchain de votre wallet crypto (ou portefeuille crypto). Ainsi, vous pourrez utiliser vos crypto monnaies pour des transactions blockchain telle que du lending (prêt contre rémunération) ou encore pour des achats en cryptos.

Dans le cas des ETP avec réplication synthétique, certains émetteurs vont offrir une garantie proche de la réplication physique par la collatérisation des titres émis.

Quels sont les frais des ETP Crypto ?

Les frais sur les ETP Crypto, en dehors des frais de courtage appliqués par les brokers, sont généralement élevés en raison de la complexité pour mettre en place le trait d'union entre la finance traditionnelle et l'univers des cryptos.

Le TER (Total Expense Ratio) d'un ETP Crypto est généralement supérieur à 1 % et il n'est pas rare de le voir grimper à plus de 2 % sur certains ETP. Quelques émetteurs se démarquent en offrant des TER inférieurs, les plus compétitifs étant Wisdomtree (TER 0,95 %), 21Shares (TER 0,21 %) et Valour (TER 0 %).

Certains néo courtiers en Bourse proposent des frais de courtage réduits pour l'achat d'ETP Crypto, c'est notamment le cas de Scalable Capital.

Pourquoi investir dans un ETP Crypto ?

Les crypto monnaies sont apparues en 2009 et représentent maintenant un marché de plus de 960 milliards de dollars. Il est difficile d'ignorer l'importance grandissante des cryptos dans l'économie mondiale.

Les spécialistes recommandent, comme pour l'or, de détenir dans son portefeuille entre 5 % et 10 % de crypto actifs, en fonction de votre profil de risque.

Investir dans un ETP Crypto est le meilleur moyen d'obtenir une exposition directe sur l'écosystème des actifs cryptos et de la blockchain, sans pour autant avoir besoin de maîtriser la complexité des processus de transactions blockchain.

Inutile également d'avoir besoin d'ouvrir un compte sur un Exchange crypto puisque les ETP Crypto peuvent être achetés et détenus dans un compte titres (CTO) ouvert auprès de n'importe quel courtier en bourse tel que Scalable Capital par exemple.

Comment investir sur un ETP Crypto ?

Rien de plus simple donc qu'investir dans un ETP Crypto à travers un compte titres en Bourse, puisque vous pourrez acheter et vendre les ETP comme n'importe quelle action ou ETF.

La transaction minimum pour investir via des ETP Crypto est d'un titre, dont le prix est généralement inférieur à 10 euros, et vous pouvez le garder en portefeuille aussi longtemps que vous le souhaitez. Hormis le TER, il n'y a aucun droit de garde pour détenir un ETP Crypto dans le temps.

Comme c'est le cas dans la gestion d'une position sur action, il sera possible de placer un Stop Loss et un Take profit pour protéger votre capital ou encaisser vos bénéfices automatiquement.

Avantages et inconvénients des ETP Crypto

Au-delà de la simplicité d'investir sur le marché des crypto monnaies et de l'accessibilité depuis un compte titres en bourse, les ETP Crypto offrent de nombreux autres avantages.

Certains ETP Crypto permettent même de recevoir un « staking reward », c'est-à-dire une rémunération associée au stacking de crypto monnaies, laquelle peut prendre la forme de dividendes ou d'un réinvestissement dans la performance du produit. Pour rappel, le staking est un procédé par lequel un détenteur de crypto monnaies va bloquer les cryptos dans un compte spécial qu'il détient pour faire fonctionner le réseau blockchain et recevoir une rémunération en échange. Il s'agit d'un procédé employé dans les blockchains qui fonctionnent via un protocole de validation des transactions dit de preuve d'enjeu ou « proof of stake » comme ethereum depuis The Merge de septembre 2022 (par opposition aux blockchains qui utilisent un protocole de validation par preuve de travail ou « proof of work » via le minage comme le Bitcoin).

Il est également important de souligner que ce type de produit financier est listé en bourse et donc réglementé. Les titres sont conservés en toute sécurité auprès de la banque dépositaire. La sécurité de votre investissement est un point important.

À l'inverse, sur les plateformes d'échange de crypto monnaies et dans un cadre souvent non-régulé, il n'y a aucune protection. Même les plus importantes plateformes d'échange cryptos ne sont pas épargnées par les piratages.

En ce qui concerne les inconvénients, nous retenons surtout le fait qu'un ETP Crypto ne sera disponible que pendant les horaires de Bourse classiques, alors que les crypto monnaies sont, elles, disponibles 24h/24 et 7j/7. En cas de forts mouvements dans la nuit, ou pendant les week-ends, il est possible de subir d'importants gaps sur les prix des ETP Crypto.



