Acheter un parking: un investissement avec rendement à la clef

Acheter une place de parking pour la louer est une bonne solution pour investir dans l'immobilier à petit prix. Le rendement est deux à trois fois supérieurs à celui d'un logement. Pensez à bien mesurer les implications avant de vous lancer.

Sommaire:

Acheter un parking: un investissement à géométrie variable

Des frais réduits et des risques limités

Une autre option possible: investir dans une SCPI «Parking»

Acheter un parking nécessite un capital de départ beaucoup moins important que celui nécessaire à l'achat d'un logement. A ce titre, les parkings constituent une excellente solution pour investir une épargne disponible et bénéficier d'un complément de revenus immédiat. Une capacité d'emprunt même minime suffit pour vous lancer. Comptez en moyenne 25 000 € en moyenne pour acheter une place de parking en Île-de-France, 40 000 € à Paris (le double dans certains quartiers), et entre 5 000 € et 30 000 € en province. Le prix à payer dépend du produit acheté: un parking en extérieur coûte moins cher qu'un parking intérieur, un emplacement de stationnement identifié par un simple marquage au sol moins cher qu'un box fermé.

Les loyers oscillent entre 50 € et 500 € par mois, voire plus. Fixés librement, ils ne sont pas soumis aux règles de plafonnement des loyers des logements applicables dans la plupart des grandes villes. Les emplacements les plus rentables sont situés en centre-ville, dans les quartiers encombrés où les places de stationnement sont rares. Autre élément à prendre en compte, l'accessibilité du parking. Vous le louerez plus cher s'il est situé proche de la sortie de l'immeuble et si son accès est sécurisé.

Des prix abordables, des loyers élevés et des risques d'impayés très faibles: louer un parking peut vous permettre de dégager un rendement brut de 6 % à 10 %. Ce type de placement est d'autant plus rentable qu'il génère peu de frais. Les parkings ne nécessitent quasiment pas d'entretien, ni de travaux importants. Les charges de copropriété et la taxe foncière sont largement inférieures aux charges et impôts attachées à un logement.

Autre avantage: lorsqu'il est bien situé, un parking est occupé toute l'année et se reloue très rapidement. Cela limite les pertes de revenus. Prenez garde tout de même aux frais que vous pourrez avoir à supporter à l'avenir: la voiture de demain sera électrique. Cela vous obligera peut-être à engager des frais pour faire installer une borne de recharge.

Si vous ne souhaitez pas acheter des garages et assurer leur gestion, il est possible d'investir dans une SCPI «parking». Il s'agit d'une société civile investissant dans des actifs immobiliers, principalement des parkings, pour les louer. L'investisseur achète des parts de la SCPI, en échange il perçoit un rendement net de tous frais. Soyez prudent et vérifiez bien la solidité financière de la SCPI.