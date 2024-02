2023 aura été une année « record » pour la SCPI Remake Live

La SCPI Remake Live a été lancée au début de l’année 2022 par la société de gestion indépendante Remake Asset Management, fondée par Nicolas Kert et David Seksig. Cette SCPI bénéficie d’une absence de droits d’entrée, un modèle qui commence à se développer sur cette catégorie de fonds immobiliers. Dans un contexte immobilier pourtant morose, la collecte 2023 de Remake Live a atteint 270 millions d'euros, un montant en hausse de plus de 100% par rapport à celui de 2022. La hausse des taux de rendement immobilier observée sur les marchés est une source d’opportunités pour cette SCPI en position acquéreuse. En 2023, elle aura versé l'un des meilleurs taux de distribution du marché à ses associés (7,79%), dépassant largement son objectif cible de 5,50%.

La hausse des taux est un facteur positif pour la SCPI Remake Live

Alors que les SCPI « historiques » souffrent de la remontée des taux d’intérêt qui entraîne une baisse de valeur de leurs actifs immobiliers avec à la clé, un blocage de la liquidité pour certains véhicules, la SCPI Remake Live profite du contexte pour réaliser ses emplettes immobilières à prix cassés , générant des rendements immobiliers qu’on n’aurait pas imaginés il y a seulement 2 ans.

La collecte extrêmement dynamique de cette SCPI qui s'élève à 270 millions d'euros en 2023, en hausse de 128% par rapport à 2022 – tandis que le marché dans son ensemble affiche une forte contraction de la collecte – lui permet de profiter pleinement de cet effet. La conséquence est immédiate pour les associés de Remake Live : un taux de distribution de 7,79% en 2023 , plus de 200 points de base au-dessus de l’objectif long terme de 5,50% et la meilleure du marché ! Cette performance surpasse même celle de 2022 qui était de 7,65% en rythme annualisé.

Dans un récent communiqué, Remake AM justifie ce haut niveau de distribution par divers facteurs techniques qu’elle a su mettre à profit au cours des derniers mois : « des marchés de l’investissement désertés donc des conditions de négociation optimales, un découplage des marchés européens de l’immobilier commercial faisant apparaître des momentum différents d’un pays à l’autre, des arbitrages sectoriels amplifiant à la baisse certaines valorisations, par exemple le bureau ».

Une poche sociale à ne pas négliger

La SCPI Remake Live a été labellisée ISR juste après son lancement commercial , dès le mois de juin 2022. Il s'agit d'un fonds qui assume de prioriser des valeurs éthiques fortes comme la durabilité, la résilience, l’inclusivité ou le partage de l’espace public. La démarche se veut transversale et collaborative et trouve sa pleine signification dans le développement de la poche sociale de la SCPI sur 5 à 10% de son portefeuille : des immeubles résidentiels à vocation sociale, sans recherche de performance « pour permettre un développement plus harmonieux et équitable des territoires ». En 2023 a eu lieu une première opération dédiée à de l’hébergement d’urgence alors que le nombre de logements sociaux développés par Remake Live en partenariat avec les bailleurs sociaux atteint le chiffre de 118 à fin 2023.

Parallèlement à ces acquisitions éthiques, Remake AM a lancé une fondation sous l’égide de la Fondation de France , dans l’objectif de « favoriser un habitat digne, l’accès à l’éducation et aux soins pour les personnes vulnérables ». La dotation initiale s’élève à 200 000 d'euros .

300 millions d'euros investis en Europe en 2023 et une stabilité des valorisations

La SCPI Remake Live a investi en 2023 un montant proche de 300 millions d'euros après une centaine de millions d'euros en 2022. Aujourd'hui, son patrimoine immobilier est valorisé à plus de 400 millions d'euros .

En 2023, les acquisitions se sont faites sur pas moins de six pays européens (France, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni) couvrant cinq secteurs immobiliers différents :bureaux, commerces, santé, résidentiel, logistique. Remake AM précise qu’il n’y a pas « d’effet stock » sur son portefeuille , qui ne subit par conséquent pas de baisse de valorisation à fin 2023, malgré les fortes corrections de prix que l’on observe dans le marché.

Ainsi, la valeur de reconstitution de la SCPI Remake Live serait en légère baisse de -0,26% sur le second semestre 2023 (à 203,29 d'euros par part), sous réserve de validation par le Commissaire aux Comptes et l’Assemblée Générale. Pour la société de gestion, cela « pourrait suggérer l’amorce d’une fin de cycle baissier dans certains pays ». Le prix de souscription de Remake Live sera ainsi maintenu à 204 d'euros par part .

David Seksig, Directeur Général de Remake AM, analyse le contexte actuel et ses conséquences pour les différentes typologies de SCPI : « Au risque de paraître contre-intuitif, nous ne croyons pas à l’effet stock comme protection contre les cycles et les risques locatifs . Dans la mesure où l’immobilier, plus encore en SCPI, est faiblement liquide, c’est au contraire les fonds de petite et moyenne tailles et diversifiés qui se comportent le mieux en termes de performance et de liquidité , car ce sont les plus agiles. À condition de viser, aussi, la diversification géographique, ce qui est, pour Remake, une évidence. »

Nicolas Kert, Président de Remake, complète sur la partie commerciale : « Remake Live est distribuée en direct, exclusivement via des conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi en assurance-vie. Notre objectif est de convaincre encore davantage de conseillers de la pertinence du modèle de rémunération sur encours pour toutes les parties , et d’élargir notre disponibilité en assurance-vie en 2024. »