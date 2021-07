information fournie par AFP Video • 28/07/2021 à 16:27

Ici, l'entraînement de boxe rassemble presque exclusivement des filles et des femmes des quartiers pauvres de Nairobi. Depuis 14 ans, elles sont plus de 3.000 à y avoir pratiqué la boxe, et beaucoup pour la même raison: se défendre dans leur quartier, où règnent la pauvreté et la loi du plus fort.