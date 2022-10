Les investissements miracles vantés par les influenceurs alertent les autorités financières

Les autorités alertent massivement contre les risques liés à l’investissement sur les marchés financiers crédit photo : Getty Images

Influenceur… ce métier tendance fascine les jeunes. Les stars des réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram ou Snapchat, influencent désormais les opinions et les modes de consommation de leur communauté. En effet, ils vantent des produits et leurs usages avant d’inciter des milliers de personnes à l’achat. Certains d’entre eux se permettent de prodiguer des conseils en investissements financiers, notamment en cryptomonnaies, promettant la richesse en un temps record. Les autorités alertent massivement les investisseurs contre les dangers de ces placements et de ces offres financières alléchantes.

Sommaire:

Influenceur: pourquoi ce métier tendance fascine?

Les réseaux sociaux sont devenus un média à part entière, particulièrement pour les jeunes de 15 à 35 ans. Les stars de Facebook, Instagram, Snapchat ou TikTok ont désormais créé un métier dont la vocation est de persuader leur communauté de consommer ou d’agir comme eux. L’influenceur développe sa capacité à convaincre en augmentant le nombre de ses abonnés. Plus ils sont nombreux, plus l’impact de l’influenceur est important, et plus sa communauté se fédère en échangeant des messages ou des avis. Le cercle est alors vertueux puisque ces échanges augmentent le nombre de personnes présentes régulièrement au sein de la communauté.

L’influenceur, très actif et largement suivi sur les réseaux, raconte sa vie, son quotidien, ses forces et parfois ses faiblesses. Ainsi, il crée une relation de confiance et de proximité avec son audience. Celle-ci peut ainsi s’identifier à lui et faire preuve d’un engagement fort. Elle like, commente, partage et mentionne les posts dans ses propres communications. L’influenceur devient alors un véritable relais d’opinions et, comme son nom l’indique, dispose d’un réel pouvoir de conviction sur la pensée et sur les décisions de consommation de ses “followers”. Son discours crée des besoins et encourage l’acte d’achat, souvent à grand renfort de codes promotionnels.

Influenceur: un métier du XIXe siècle! Né sur YouTube dans les années 2000 avant de s’imposer sur Instagram depuis le milieu des années 2010, le métier d’influenceur fascine de nombreux jeunes. L’image renvoyée par cette profession particulière y est pour beaucoup. Entre sa notoriété, son indépendance financière rapide et un quotidien rythmé par ses passions, l’influenceur semble s’amuser sans véritablement travailler.

Réseaux sociaux: les influenceurs, de nouveaux conseillers financiers?

“Vous aussi, devenez millionnaire avant vos 30 ans”, “Devenez riche en travaillant deux heures par jour depuis chez vous!”... Les promesses accrocheuses d’ argent facile ont explosé sur les réseaux sociaux , particulièrement depuis les confinements successifs liés à la crise de la Covid-19. Les pseudo-gestionnaires d’argent ciblent des investisseurs potentiels peu informés, souvent à relativement faibles revenus et de plus en plus jeunes. Ces profils d’épargnants sont malléables, vulnérables et se montrent davantage prêts à prendre des risques pour essayer de changer de vie en devenant riches rapidement.

Sur TikTok, Instagram ou Snapchat, des influenceurs partagent de prétendus “bons plans” pour, par exemple, inciter les jeunes à se former au trading. Profitant de la crédulité de leur auditoire, ils encouragent à échanger sur le gigantesque marché des devises, ou à acheter/vendre sur le marché ultra-volatil des cryptomonnaies . Pourtant, ces stars des réseaux sociaux ne se justifient souvent d’aucune formation ou connaissance démontrée en la matière.

Certains influenceurs promettent des gains faciles en appliquant leur méthode. En réalité, il s’agit souvent d’arnaques pyramidales dans lesquelles les premiers investisseurs sont rémunérés grâce à l’argent versé par les nouveaux. Cette pyramide s’effondre lorsqu’il n’y a plus suffisamment de nouveaux investisseurs…

Paris sportifs: attention aux pertes financières Les paris sportifs sont également encouragés par certains influenceurs avides de gagner de l’argent directement grâce à leurs abonnés. Dans des vidéos, ils détaillent innocemment leurs pronostics. Pourtant, derrière ces vidéos, se cache tout un système de rémunération. D’abord, les influenceurs sont payés par un site de paris en ligne. Ensuite, ils touchent une commission sur les dépôts de leurs followers quand ces derniers investissent sur le site partenaire. Finalement, l’influenceur gagne de l’argent à coup sûr mais les “followers”, eux, courent bel et bien des risques financiers.

Les précautions à prendre pour éviter de perdre beaucoup d’argent

En France, le parquet de Paris estime le préjudice global subi par les victimes d’escroqueries financières à environ 500 millions d’euros par an. Selon l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), les faux bons plans pour acheter des crypto-actifs ont causé un préjudice moyen de 20.000 euros aux victimes.

Pour se prémunir contre ces risques importants de perte en capital, l’AMF invite les investisseurs à “s’interroger sur la crédibilité des opinions partagées en ligne et à fonder leur décision d’investissement sur des informations fiables”. En outre, pour l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA - European Securities and Markets Authority), les informations délivrées aux investisseurs doivent toujours leur permettre d’évaluer la crédibilité et le degré d’objectivité d’une recommandation d’investissement. Pour les influenceurs, cela implique de révéler leur identité, leurs sources et leurs éventuels conflits d’intérêts.

À noter Avec près de 34 millions d‘abonnés, Cyprien est l’influenceur digital le plus populaire sur les réseaux sociaux, suivi de Squeezie, Norman et Tibo InShape. Les YouTubeurs sont ainsi présents sur les 10 premières places de ce classement digital.

Les autorités s’unissent contre les arnaques aux investissements

Les arnaques aux investissements, lancées par des influenceurs, sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux. Aussi, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et le parquet de Paris ont décidé d’agir. Ensemble, ils lancent plusieurs enquêtes pour tenter de lever le voile sur l’étendue des escroqueries impliquant ces stars de la communication digitale. Si les arnaques sont avérées, les influenceurs s’exposent à des sanctions juridiques importantes puisqu’il s’agirait alors de pratiques commerciales trompeuses, punies par la loi.

En juillet 2021, les régulateurs ont sanctionné la célèbre influenceuse Nabilla Benattia-Vergara (8 millions de followers sur Instagram). Elle a été condamnée à payer une amende transactionnelle de 20.000 euros pour des pratiques commerciales trompeuses. Nabilla avait fait la promotion de formations sur la vente et l’achat de bitcoins, pour le compte d’un site internet spécialisé, en omettant de faire mention du caractère publicitaire de sa communication. Le 3 octobre 2022, Wall Street indiquait avoir épinglé l’influenceuse internationale Kim Kardashian (331 millions de followers sur Instagram). Celle-ci a été condamnée à une amende d’1,26 million de dollars pour avoir vanté les mérites de jetons de cryptomonnaies. Une sanction lourde, mais la star des réseaux aurait été rémunérée 250.000 dollars pour cette communication. Selon la revue Forbes , sa fortune personnelle est estimée à 1,8 milliard de dollars.

Comment les influenceurs génèrent-ils leurs revenus grâce à la publicité?

Deux principaux critères déterminent le niveau de rémunération des influenceurs: la taille de leur communauté et le taux d’engagement de cette communauté. Leur importance est proportionnelle au potentiel de revenus pour l’influenceur. Parmi les relais de monétisation des influenceurs figure la création de contenus (des vidéos, des photos, des “stories”...) mettant en valeur les produits ou les services d’une marque.

Plus le partenariat avec la marque s’inscrit dans la durée, plus il sera rémunérateur pour l’influenceur. Par conséquent, ce dernier devient progressivement un véritable entrepreneur avec un nombre de clients potentiels proportionnel à sa communauté. Derrière ces contenus délivrés sur un ton léger, s’immiscent des dizaines de campagnes rémunérées. Se mêlent également des campagnes pour des produits financiers et des messages publicitaires pour des produits de consommation plus courants: thé, maquillage, vêtements, produits électroniques, cures minceur, organisation de jeux-concours…

Dans certains cas, les influenceurs proposent des codes de promotion personnalisés ou partagent des liens vers des produits ou services. Dès lors, ils perçoivent des commissions pour chaque achat réalisé par leur intermédiaire. De plus en plus souvent, les influenceurs les plus populaires créent et commercialisent leurs propres produits (de beauté, par exemple) ou des services (de coaching, par exemple).

Sur YouTube et Twitch, les influenceurs comptent particulièrement sur la publicité pour gagner de l’argent. En effet, ils peuvent intégrer automatiquement des spots publicitaires avant, pendant et après la vidéo diffusée. Plus la vidéo est vue, plus elle est rémunératrice grâce à ces publicités programmatiques. Enfin, beaucoup d’influenceurs font purement et simplement appel à des dons de la part de leurs followers en utilisant des plateformes comme Tipee, uTip, ou Ko-fi.