Swiss Life AM lance sa nouvelle SCPI Mistral Sélection

Swiss Life Asset Managers France annonce le lancement d'une nouvelle SCPI baptisée Mistral Sélection. Cette SCPI de rendement se distingue par sa stratégie d'investissement ciblant des actifs immobiliers diversifiés en Europe et en France, dans des territoires considérés comme « en mutation ». C’est la 1ère SCPI sans frais d’entrée lancée par Swiss Life AM, qui gère par ailleurs la SCPI ESG Pierre Capitale depuis 2017.

Cibler les territoires en pleine transformation

La pierre angulaire de la stratégie de la SCPI Mistral Sélection est d'identifier les territoires en pleine transformation, au regard des nouvelles tendances de travail et de consommation. L'objectif est d'investir dans des typologies d'actifs et des localisations qui seront au cœur de ces changements à venir.

Parmi les secteurs d'investissement privilégiés, on retrouve les immeubles de bureaux situés dans des zones centrales et accessibles, adaptés aux nouveaux usages du monde professionnel. La SCPI ciblera également des actifs de logistique urbaine répondant aux enjeux de livraison du dernier kilomètre, dans un contexte de forte croissance de l'e-commerce.

Les secteurs de l'hôtellerie et des loisirs de plein air font aussi partie des priorités d'investissement, portés par la reprise des voyages d'affaires et de loisirs post-Covid. Des actifs répondant aux nouveaux besoins en services seront également recherchés.

« Le cœur de la stratégie de la SCPI Mistral Sélection est d'identifier les territoires en mutation au regard des nouveaux modes de travail et de consommation. Notre objectif est d'investir sur des typologies d'actifs immobiliers et dans des localisations qui seront, demain, au centre de ces changements », résume Julien Guillemet, Directeur Adjoint chez Swiss Life Asset Managers France .

Un objectif de taux de distribution de 6% et des frais d’entrée à 0%

La SCPI Mistral Sélection vise un objectif de rendement élevé pour les investisseurs avec un taux de distribution prévisionnel cible de 6% sur une période de détention de 10 ans. En y ajoutant la revalorisation potentielle du prix de part, cela représente un objectif de Taux de Rendement Interne (TRI) de 6,4% par an.

L'accessibilité est un des atouts clés de cette nouvelle SCPI avec un ticket d'entrée fixé à seulement 180 euros (une part) et l'absence de frais d'entrée, ce dernier point reflétant une réelle tendance se développant sur le marché des SCPI. En contrepartie, Mistral Sélection affiche des frais de gestion annuels relativement élevés de 16,5% TTC des revenus locatifs nets, ainsi qu'une commission de retrait de 6% TTC pour un rachat de parts réalisé au cours des 6 premières années de détention.



Selon Aurélie Fouilleron, Directrice Commerciale chez Swiss Life AM, « avec un modèle sans frais d'entrée, nous offrons un véhicule d’investissement qui maximise l'impact de chaque euro investi tout en soutenant la qualité et la gestion des actifs. »



La stratégie de Mistral Sélection s'inscrit dans une approche responsable et durable, conformément à l'engagement historique de Swiss Life Asset Managers qui compte plus de 165 ans d'expérience dans la gestion d'actifs immobiliers en Europe . En ciblant des territoires et des secteurs en pleine mutation, Mistral Sélection propose aux investisseurs une nouvelle façon de diversifier leurs portefeuilles immobiliers. Avec son accessibilité renforcée et sa stratégie d'investissement agile, cette SCPI offre une exposition paneuropéenne sur des actifs prometteurs , tout en participant au développement économique local et régional.

Avertissements :

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cette communication a un caractère commercial, n'est pas un document contractuel ou un document d'information requis par une quelconque disposition législative, et n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. Vous êtes invité à consulter les documents d'information avant toute décision d’investissement.

SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT ( France ), société anonyme au capital de 3 000 000 euros

RCS Nanterre 344 677 885 Siège social : 44, Avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS-PERRET