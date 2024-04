Une délégation égyptienne en Israël pour discuter d'une trêve à Gaza

Destructions dans le village de Chebaa, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 26 avril 2024 ( AFP / Rabih DAHER )

Une délégation égyptienne est arrivée vendredi en Israël pour tenter de relancer les négociations sur une trêve dans la bande de Gaza associée à une libération d'otages, pendant que se prépare une offensive israélienne sur Rafah, selon des médias égyptiens et israéliens.

La guerre entre Israël et le Hamas, qui fait rage depuis le 7 octobre dans le territoire palestinien, a fait au moins 51 morts en 24 heures, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste. Un correspondant de l'AFP a été le témoin vendredi d'un tir de missiles sur une maison de la ville de Gaza, qui a fait au moins trois morts.

La guerre s'accompagne d'une flambée des violences à la frontière nord d'Israël avec le Liban, où l'armée israélienne a annoncé vendredi la mort d'un civil.

Israël se prépare pendant ce temps à lancer une offensive terrestre dans la ville surpeuplée de Rafah, frontalière avec l'Egypte, dans le sud de la bande de Gaza, que le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, considère comme le dernier grand bastion du Hamas.

De nombreuses capitales et organisations humanitaires redoutent un bain de sang dans cette ville, devenue un refuge pour près d'un million et demi de Palestiniens, entassés pour beaucoup dans des camps de tentes, sans eau ni électricité, où ils commencent à souffrir de la chaleur après avoir enduré le froid de l'hiver.

Des déplacés palestiniens vivant dans des camps de tentes tentent de se rafraichir sur la plage à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 26 avril 2024 ( AFP / MOHAMMED ABED )

Une délégation d'Egypte, l'un des trois pays médiateurs avec le Qatar et les Etats-Unis, est arrivée vendredi en Israël pour discuter d'un "cadre global pour un cessez-le-feu" dans la bande de Gaza, selon le média égyptien proche des renseignements Al-Qahera News, qui cite un haut responsable égyptien.

Selon des médias israéliens, la délégation doit tenter de relancer les négociations au point mort et plaider pour un accord de trêve impliquant la libération de "dizaines" d'otages retenus à Gaza.

Une Palestinienne dans un quartier de Khan Younès dévasté par les bombardements israéliens, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 avril 2024 ( AFP / - )

La guerre entre Israël et le Hamas sera également au centre des entretiens de hauts diplomates arabes et européens attendus ce weekend à Ryad, dont les chefs de diplomatie d'Allemagne et de France.

- Tirs à la frontière libanaise -

A la frontière israélo-libanaise, les échanges de tirs sont devenus quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah, un puissant mouvement armé allié du Hamas et soutenu par l'Iran.

Des panaches de fumée s'élèvent après un bombardement israélien sur le village d'Alma al-Chaab, dans le sud du Liban, le 25 avril 2024 ( AFP / - )

Des dizaines de milliers d'habitants ont fui les localités situées de part et d'autre de la frontière.

L'armée a annoncé vendredi qu'un civil israélien travaillant sur un chantier avait été tué près de la frontière par des missiles tirés du sud du Liban.

"Dans la nuit, des terroristes ont tiré des missiles antichar sur la zone d'Har Dov, dans le nord d'Israël", a affirmé l'armée.

Carte de la zone frontalière entre le Liban et Israël ( AFP / Patricio ARANA )

Har Dov est le nom israélien des Fermes de Chebaa, une zone contestée située à la frontière entre le Liban et le plateau syrien du Golan, annexé par Israël.

Le Hezbollah affirme de son côté avoir mené "une embuscade complexe" contre un convoi israélien dans les "Fermes de Chebaa occupées" et avoir "détruit deux véhicules".

L'armée a annoncé des frappe aériennes et des tirs de chars contre des cibles appartenant au Hezbollah dans le sud du Liban.

- "Un missile", puis un autre -

Une femme, la bouche fermée par un adhésif indiquant le nombre de jours de détention des otages dans la bande de Gaza, lors d'une manifestation devant le siège du ministère israélien de la Défense, le 25 avril 2024 à Tel Aviv ( AFP / JACK GUEZ )

La guerre à Gaza a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent menée contre Israël par des commandos du Hamas, qui a entraîné la mort de 1.170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

Plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 restent captives à Gaza, dont 34 sont mortes selon des responsables israéliens.

Une maison détruite par un bombardement israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 avril 2024 ( AFP / MOHAMMED ABED )

En représailles, Israël a promis de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et qu'il considère comme une organisation terroriste, de même que les Etats-Unis et l'Union européenne. Son armée a lancé une offensive qui a fait jusqu'à présent 34.356 morts, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste.

Vendredi à la mi-journée, un correspondant de l'AFP a vu des appareils tirer des missiles sur une maison du quartier Al-Rimal de la ville de Gaza, dans le nord du territoire, et les corps d'un homme, d'une femme et d'un enfant être extraits des décombres.

Carte du sud de la bande de Gaza localisant des campements récemment installés près de Khan Younès, et images satellite de la zone au 28 mars et 23 avril ( AFP / Aníbal Maíz Cáceres )

"J'étais assis en train de vendre des cigarettes et soudain un missile est tombé, secouant toute la zone, suivi d'un autre missile, secouant à nouveau la zone. Nous nous sommes précipités pour voir ce qui s'était passé, et nous avons trouvé des martyrs, un homme, une femme et une petite fille", a également raconté à l'AFP un témoin qui n'a pas donné son nom.

Le correspondant de l'AFP a ensuite vu deux frappes aériennes successives toucher le quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza. Un épais panache de fumée s'élevait du quartier.

- La "démocratie" -

Un jeune Palestinien blessé est soigné par l'ONG Médecins sans frontières (MSF) pour des brûlures après des bombardements israéliens, à l'hôpital de campagne indonésien de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 24 avril 2024 ( AFP / MOHAMMED ABED )

Après six mois et demi de bombardements et de combats au sol, la guerre a dévasté la bande de Gaza où l'ONU estime à 37 millions de tonnes la masse des débris et gravats à déblayer. En partant de l'hypothèse de l'utilisation d'une centaine de camions, il "faudrait 14 ans pour déblayer", a souligné à Genève Pehr Lodhammar, un responsable de l'UNMAS, l'agence de l'ONU chargée du déminage.

Le conflit a aussi provoqué un désastre humanitaire dans le territoire de 2,4 millions d'habitants, assiégé par Israël et menacé de famine.

Face aux difficultés d'acheminement de l'aide internationale par la route depuis l'Egypte, en raison des contrôles très stricts imposés par Israël, les Etats-Unis ont commencé à construire un port temporaire et une jetée face au littoral de Gaza, où des navires militaires ou civils pourront déposer leurs cargaisons.

Aux Etats-Unis, pays allié d'Israël, un mouvement de protestation contre la guerre à Gaza se généralise sur les campus, après être parti il y a plus d'une semaine de l'université Columbia à New York.

Ces manifestations d'étudiants pro-palestiniens font partie de la "démocratie", a affirmé vendredi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, en visite en Chine.