(CercleFinance.com) - Les trimestriels surpassent les attentes (hausse de 26,7% du C.A + rachats d'actions) : panique chez les vendeurs à découvert obligés de se racheter en mode 'quoi qu'il en coûte' et Teleperformance : bondit de +19% vers 101,8E.

Le titre pulvérise la résistance des 96E du 9 avril et pourrait tenter d'aller refermer le 'gap' des 109,05E du 6 mars dernier dans la foulée.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +11.61%