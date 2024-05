Prudence en vue pour les marchés européens avant les PMI manufacturiers

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir la séance ce jeudi sur de faibles variations, avant la publication dans la matinée des indices PMI manufacturiers en France et en zone euro. Le CAC 40 devrait reculer de 0,07%. Hier, au terme de deux jours de réunion, la Fed, sans surprise, n'a pas modifié sa politique monétaire. Les marchés européens seront animés par les résultats d'entreprises. Ce matin, Worldline a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre. C'est le cas aussi de Technip Energies. Mardi soir, Teleperformance, TF1 et NRJ ont dévoilé leurs résultats.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

NRJ Group

NRJ Group a enregistré une croissance soutenue pour l’ensemble de ses activités au 1er trimestre 2024, avec un chiffre d’affaires consolidé hors échanges en hausse de 5,8% par rapport au 1er trimestre 2023 à 89,7 millions d'euros. Le pôle Radio a réalisé un chiffre d’affaires de 52,6 millions d’euros, en progression de 6,7%. Le groupe a enregistré une progression de 6,1% de son chiffre d’affaires au plan national et de 4,1% au plan local. Le chiffre d’affaires du pôle TV a augmenté de 1,7%, à 17,7 millions d'euros.

Teleperformance

Teleperformance a enregistré une hausse de 26,7% en données publiées à 2,54 milliards d'euros de son chiffre d'affaires du premier trimestre sous l'effet de l'intégration des activités de Majorel depuis le 1er novembre 2023. Le spécialiste des services aux entreprises en solutions digitales a affiché une progression de 0,9% de ses revenus en pro forma. La croissance du chiffre d'affaires a été " marquée comme attendue par une base de comparaison élevée (+ 11 % pro forma au premier trimestre 2023) et un contexte macroéconomique qui reste incertain ", a commenté la société.

TF1

TF1 annonce une hausse de son chiffre d’affaires consolidé de 6,7% au premier trimestre, à 453,1 millions d’euros portée par les bonnes performances publicitaires (+6,6% à 363,3 millions d‘euros). Le groupe de médias affiche un résultat net part du groupe en progression de 5,7% à 29,7 millions d’euros et un résultat opérationnel courant des activités en recul de 6,4% à 37,3 millions d’euros. Le taux de marge opérationnelle courante des activités s’établit à 7,3% contre 8,3% à fin mars 2023.

Worldline

Le chiffre d'affaires de Worldline pour le premier trimestre 2024 a atteint 1,09 milliard d'euros, soit une croissance organique de 2,5%. "La division des services aux commerçants a bien résisté au contexte macroéconomique actuel et aux résiliations de contrats avec les commerçants. Cela a été légèrement compensé par la croissance sous-jacente d'activités d'acceptance, et par la dynamique commerciale en Italie", souligne le groupe.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en avril en France sera connu à 9h50. Celui de l'Allemagne sera connu à 9h55. Il sera suivi de celui en zone euro à 10h.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, celles sur la balance commerciale en mars seront publiées à 14h30. A la même heure, seront publiées les données sur le coût unitaire du travail au premier trimestre et celles sur la productivité non agricole au premier trimestre.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,64% à 1,0723 dollar.

Mardi à Paris

Les Bourses européennes ont poursuivi leur mouvement baissier après la publication de plusieurs statistiques en France et en Europe. Le taux d’inflation annuel de la zone euro est stable à 2,4% en avril. En outre, les résultats d'entreprises ont continué de rythmer les marchés. Le secteur automobile a déçu. Mercedes et Volkswagen ont accusé une baisse plus importante qu'anticipé de leurs bénéfices au premier trimestre. Stellantis a fini lanterne rouge du CAC 40, après avoir déçu sur sa prévision de marge pour le semestre. Le CAC 40 a clôturé sous les 8000 points. Il a perdu 0,99% à 7984 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé après la décision de la Fed et les commentaires de son président. Sans surprise après les récentes mauvaises surprises sur le front de l'inflation, l'institution financière n'a pas modifié sa politique monétaire. Jerome Powell a par ailleurs réaffirmé qu'il faudra plus de temps que prévu pour que la Fed soit convaincue que l'inflation retombe durablement à 2%. L'indice Dow Jones a gagné 0,23% à 37903,29 tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,33% à 15605,48 points. La tendance s'est dégradée en fin de séance.