Hôpital public: "on va se voir et faire ce qu'il faut" dit Macron à la Pitié-Salpêtrière

AFP Video • 27/02/2020 à 11:21

"Ce que vous vivez justifie que l'on aille toujours plus vite et plus fort. Donc je serai au rendez-vous, on va se voir et faire ce qu'il faut", indique Emmanuel Macron sur la situation de l'hôpital public, alors qu'il visite la Pitié-Salpêtrière à Paris, où est décédé la veille le premier Français victime du coronavirus.