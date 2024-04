Défense européenne : la France souhaite une "force de réaction rapide" dès 2025

Il y a "beaucoup de crises sur lesquelles l'OTAN n'est pas compétente et sur lesquelles la France, souvent, mène des opérations seule", a souligné Sébastien Lecornu.

La France souhaite accélérer sur les sujets de défense à l'échelle européenne, et notamment sur la création d'une "force de réaction rapide" européenne, évoquée jeudi par Emmanuel Macron . Cette force destinée à des opérations de type évacuations de ressortissants de pays en crise, pourrait voir le jour en 2025, a annoncé vendredi 26 avril le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

"C'est un sujet clé et sur lequel je souhaite qu'on puisse aboutir dès l'année prochaine, en étant très réactif et très rapide", a déclaré Sébastien Lecornu lors d'un entretien avec la chaîne de télévision France 2 .

Il a justifié ce projet par le fait qu'il y avait " beaucoup de crises sur lesquelles l'OTAN n'est pas compétente et sur lesquelles la France, souvent, mène des opérations seule".

Il a cité l'exemple de l'évacuation de ressortissants du Soudan l'an passé. "On a lancé une opération à Khartoum (...), dans laquelle on a mis en place un pont aérien majeur avec des A400M, avec des bateaux. Il se trouve que c'était la France (...) pratiquement seule", a-t-il expliqué.

"Partager le fardeau"

Cette mission, baptisée Sagittaire, avait permis l'évacuation de près de 1.000 ressortissants de plus de 80 nationalités différentes , dont un peu plus de 200 ressortissants français.

À partir du moment où les opérations de ce genre concernent de nombreux pays, il est naturel que ce fardeau, qui "a du prix, de la valeur", soit partagé , a-t-il estimé. "Vous avez des missions qui sont militarisées, mais dont l'OTAN n'a pas à connaître pour plein de raisons et sur lesquelles on se dit aujourd'hui 'faisons-le en Europe'. Et ça pour nous, c'est du pragmatisme".

Cette force de réaction rapide, "de mise en sécurité de ressortissants européens, de citoyens portugais, italiens, allemands, français, on doit pouvoir la monter très rapidement ", a-t-il martelé.

Le président français Emmanuel Macron a détaillé jeudi sa vision de l'Europe, évoquant essentiellement les domaines de la défense et des politiques économique et commerciale, après avoir dressé un bilan de l'Union européenne depuis 2017.