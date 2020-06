Le PERP: pour bénéficier d'un revenu complémentaire à la retraite

crédit photo : Ruslan Guzov/Shutterstock / Ruslan Guzov

Le Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) a pour objectif de générer un complément de revenus à la retraite. Le capital accumulé doit en effet être reversé au souscripteur sous forme de rente. Durant la phase d'épargne, les versements peuvent être déduits du revenu imposable, ce qui procure une économie d'impôt.

Qui peut ouvrir un PERP?

Toute personne majeure peut ouvrir un ou plusieurs PERP auprès d'une banque, une compagnie d'assurance, un organisme de prévoyance ou une mutuelle. Il n'est pas nécessaire d'être en activité pour y souscrire. Toutefois, certains établissements fixent un âge maximal.

Le PERP est un produit d'épargne pour la retraite

Le PERP est à considérer dans une optique de long terme. En effet, ce produit consiste à épargner de l'argent pour bénéficier d'un revenu complémentaire à l'âge de la retraite. Les sommes versées sur le PERP, les plus-values et les intérêts générés sont reversés au souscripteur sous forme de rente viagère. Ainsi, la durée de vie du PERP comporte deux périodes: une phase d'épargne pendant laquelle le souscripteur alimente son plan, puis une phase de rente.

La phase d'épargne: le PERP est alimenté par des versements

Les modalités de versements sur le PERP sont souples: aucun montant minimum ou maximum n'est exigé. En outre, il n'existe aucune obligation annuelle de versement. Toutefois, le souscripteur peut s'engager à réaliser des versements programmés et réguliers. Dans ce cas, la périodicité et le montant des versements peuvent être modulés.

A savoir

Le PERP est transférable d'un établissement à un autre, seulement durant la phase d'épargne.

L'avantage fiscal du PERP

Pendant la phase d'épargne, les sommes versées sont déductibles de votre revenu imposable. Alimenter votre PERP permet donc de réduire vos impôts. Plus votre tranche marginale d'imposition est élevée, plus l'économie d'impôts est importante.

Toutefois, cette déduction ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants: 4.052 € ou 10 % de vos revenus d'activité professionnelle, nets de cotisations sociales et de frais professionnels, si le montant n'est pas supérieur à 32.419 €.

A noter

En raison de la mise en place du prélèvement à la source, les revenus réguliers d'activité professionnelle n'ont pas été imposés en 2018. Dès lors, les versements opérés sur un PERP en 2018 ne seront pas déductibles et ne génèrent pas d'économies d'impôt.

La phase de rente: le souscripteur perçoit un revenu jusqu'à son décès

Le titulaire d'un PERP peut commencer à percevoir sa rente viagère au plus tôt à la date de liquidation de ses droits à la retraite ou à l'âge légal minimal de départ à la retraite. Le versement n'est pas automatique: il doit en faire la demande à l'établissement dépositaire du PERP.

Le montant de la rente est proportionnel au capital épargné (versements, plus-values et intérêts). Il dépend également de votre âge (plus vous percevez tard votre rente, plus elle est élevée) et de votre sexe (pour un même capital, la rente d'un homme est plus élevée car le taux de mortalité l'est également).

A savoir

Tous les ans, l'établissement auprès duquel vous avez souscrit votre PERP doit vous indiquer une estimation de votre future rente.

Le PERP est un outil d'épargne pour la retraite. Les versements opérés sur un PERP étant déductibles des revenus imposables, il est particulièrement attractif pour les personnes fortement imposées.