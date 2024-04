Biogaran: l'exécutif n'écarte "aucun scénario" pour garder en France le numéro un du générique

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le gouvernement a indiqué vendredi n'écarter "aucun scénario" pour maintenir sur le territoire français l'activité du génériqueur Biogaran, détenu par Servier, en réaction à des rumeurs de vente récurrentes depuis plusieurs semaines.

Interrogé sur LCI sur une éventuelle prise de participation de l'Etat dans le numéro un du générique en France, le ministre délégué à la Santé Frédéric Valletoux a assuré regarder "tous les scénarios qui doivent nous permettre de garder Biogaran dans le giron français".

"On ne met aucun scénario de côté", a-t-il dit, soulignant qu'"il faut respecter aussi les règles du marché mais veiller effectivement à ce que cette ambition de reconquérir une souveraineté industrielle en matière de médicaments se concrétise à cette occasion".

"Tout est sur la table et il est bien trop tôt pour dire des choses définitives", a-t-il ajouté, rapportant que "quatre repreneurs (qui) se sont fait connaître dont deux solutions françaises, deux solutions étrangères".

La perspective d'une possible cession du laboratoire qui "présente une boîte de médicament sur huit vendues en pharmacie" en France selon l'entreprise, contrarie le gouvernement, engagé dans une reconquête de la souveraineté sanitaire, et fait monter au créneau l'opposition.

Le ministre délégué chargé de l'Industrie, Roland Lescure, qui avait déjà fait part la semaine dernière de sa "vigilance" et de son agacement vis-à-vis d'un risque de délocalisation, a enfoncé le clou vendredi.

"On a voté des dispositions sur les investissements étrangers en France qui permettent d'imposer des conditions. On regarde cette transaction de manière extrêmement précise et sévère s'il le faut", a-t-il dit sur Sud Radio.

"Il y a 39 usines en France aujourd'hui qui produisent pour Biogaran. Et donc on ne procède pas à la vente d'une entreprise comme ça, comme si de rien n'était", a insisté le ministre qui attend des potentiels acheteurs une réponse à son invitation à discuter.

Sollicités par l'AFP, ni Biogaran, ni sa maison-mère Servier, n'ont souhaité réagir.