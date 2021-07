Produits financiers: vers une protection spécifique des personnes âgées vulnérables

La mise en garde de l'AMF sur les arnaques

Dans un environnement marqué par des taux d'intérêt exceptionnellement bas (notamment pour les fonds en euros de l'assurance-vie), les arnaques mettant en avant des placements atypiques et incroyablement rémunérateurs sont légion. Selon l'AMF, 28% des Français ont déjà été démarchés par des sociétés proposant des investissements dans les placements atypiques (diamants, vins, terres rares, cryptomonnaies...), le Forex (marché des changes) ou les options binaires. Et 5% déclarent avoir été victimes d'une arnaque sur ces mêmes placements. Selon l'organisme de supervision, certains escrocs se font passer pour des sites de sociétés autorisées, lesquelles ne proposent même pas, la plupart du temps, le placement proposé. Dès lors, ces personnes vous demandent souvent de vérifier les registres officiels de l'AMF pour vous prouver leur supposée bonne foi. Attention: la différence avec leur site et le site autorisé qu'ils ont usurpé va se jouer sur quelques détails comme le changement d'une lettre dans le nom de la société ou de l'adresse du site. La seule vérification de la présence d'une société sur les registres officiels n'est donc plus suffisante pour éviter les arnaques.