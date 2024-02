Les aides destinées aux parents isolés: ASF, AGEPI, Paje

En tant que père ou mère célibataire, vous pouvez prétendre à de nombreuses aides ou dispositifs visant à améliorer vos ressources et le niveau de vie de votre famille. ( crédit photo : Syda Productions/Shutterstock / Syda Productions )

Pour prétendre à l’Allocation de Soutien Familial (ASF), vous devez vivre seul et résider en France. En outre, vous devez avoir au moins un enfant à charge pour lequel l’autre parent:

cesse de participer à l’entretien (alimentation, hébergement, éducation, santé…) depuis au moins 1 mois,

a cessé de vous verser une pension alimentaire ou ne peut vous en verser une supérieure à 187,24 euros par mois.

Le montant de l’ASF s’élève à 187,24 euros par mois et par enfant. Quand l’allocation vient compléter une pension alimentaire, on parle d’ «ASF différentielle». Son montant est égal à la différence entre 187,24 euros et le montant de la pension à percevoir (si cette différence est supérieure à 15 euros). L’allocation est due à compter du mois suivant la séparation des parents. L’ASF différentielle est versée trimestriellement.

À noter La demande d’ASF se fait à l’aide du formulaire 12038*03. Celui-ci doit être envoyé à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) accompagné des pièces demandées.

L’Aide à la Garde pour un parent isolé en reprise d’emploi

Vous pouvez percevoir l’Aide à la Garde d’Enfants pour Parent Isolé (AGEPI) si vous remplissez les conditions suivantes:

vous êtes demandeur d’emploi sur le point d’engager une formation ou de reprendre une activité,

vous êtes salarié de votre entreprise suite à une création ou une reprise,

vous êtes non indemnisé par Pôle Emploi ou votre allocation chômage journalière est inférieure ou égale à 31,59 euros,

vous élevez seul un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans dont vous avez la garde et la charge.

Le montant de l’AGEPI dépend de votre temps de travail ou de formation. L’allocation est versée une fois pour une période de 12 mois, à partir de la date de reprise d’emploi ou d’entrée en formation. Le montant de l’AGEPI est votre suivant:

Nombre d’enfants Durée de travail ou de formation Moins de 15 heures par semaine (ou 64 heures par mois) Entre 15 heures et 35 heures par semaine 1 176,80 euros 416 euros 2 202,80 euros 478,40 euros 3 ou plus 228,80 euros 540,80 euros

Votre demande d’AGEPI doit être déposée auprès de votre agence Pôle Emploi. Les formulaires peuvent être retirés sur place. Vous devez être en mesure de justifier l’âge de vos enfants. Si vous n’êtes pas l’un des parents, il convient de fournir la décision de justice vous en ayant confié la garde.

Pour les enfants non scolarisés, vous devez fournir dans les deux mois suivant votre reprise d’emploi ou votre entrée en formation:

Une copie de l’attestation d’inscription dans une structure d’accueil de la petite enfance,

Un contrat de travail de garde d’enfant à domicile ou d’assistance maternelle.

Une Paje plus favorable pour les parents isolés

Quand vous disposez de faibles revenus, vous pouvez percevoir la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (Paje). Celle-ci vous est versée chaque mois à partir du premier jour du mois suivant la naissance de l’enfant et pendant trois ans.

Pour un parent isolé, le plafond de ressources retenu pour le versement de la Paje est majoré. Il est identique à celui des couples dont les deux conjoints travaillent (43.665 euros en 2023 pour un enfant à charge). En outre, le montant du Complément Libre Choix Mode de Garde est augmenté de 30%.

Une demi-part supplémentaire pour le calcul des impôts

En tant que parent isolé, vous bénéficiez d’une demi-part fiscale supplémentaire. Celle-ci réduit le montant de votre impôt. Vous y avez également droit si vous êtes un parent seul (sans personne à charge) après avoir élevé seul vos enfants pendant au moins cinq ans. Pour bénéficier de cette demi-part, il faut cocher la case T (parent isolé) sur votre déclaration de revenus, l’année suivant votre séparation, divorce ou rupture de PACS.

Un RSA est majoré pour les parents isolés

Pour les parents isolés, le montant du Revenu de Solidarité Active (RSA) est majoré automatiquement entre la naissance de l’enfant et son quatrième anniversaire. Après cette date, la majoration doit être demandée. Elle est alors attribuée pour une période de 12 mois et peut être renouvelée par la suite. Le montant du RSA majoré dépend du nombre d’enfants à charge.

Nombre d’enfants Montant du RSA 0 780,42 euros 1 1.040,56 euros 2 1.300,70 euros Par enfant supplémentaire 260,14 euros

Des dispositifs d’aides particuliers visent à soutenir les parents isolés. De surcroît, plusieurs types d’allocations liées à la garde des enfants voient leur montant majoré. Une majorité des aides dépend du niveau de ressources du parent isolé.