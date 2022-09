Banque privée: une offre bancaire haut de gamme pour les investisseurs

GaudiLab/Shutterstock / GaudiLab

Les particuliers, entrepreneurs et familles disposant d’un important patrimoine financier constituent la clientèle privilégiée des banques privées. Ces établissements haut de gamme proposent toute une palette de services personnalisés, tant financiers que patrimoniaux. Pour y avoir accès, vous devez justifier d’un certain niveau de patrimoine.

Les services proposés par les banques privées

Selon l’établissement, les services proposés sont plus ou moins étendus. Malgré tout, les banques privées sont toutes spécialisées dans le conseil patrimonial.

Celui-ci peut prendre de nombreuses formes: placement et valorisation des actifs, organisation de la transmission d’un patrimoine ou encore gestion de la fortune de l’intégralité de la famille («family office»).

Plus en détail, les banques privées proposent généralement:

Des crédits immobiliers pour l’investissement locatif (Pinel, Malraux…).

Des placements financiers spécifiques et performants (pierre papier, non coté, Girardin industriel , Sofica…).

Des contrats d’assurance-vie et de capitalisation haut de gamme (possibilité d’intégrer des titres vifs ou d’investir sur des fonds spécialisés auxquels le grand public n’a pas accès).

Des conseils en gestion de patrimoine et en investissement (en cas de vente d’un bien immobilier, suite à une succession ou à la vente d’une entreprise).

Un encadrement plus général mêlant conseils juridiques, fiscaux et patrimoniaux.

Enfin, l’accompagnement des clients constitue la pierre angulaire de l’offre d’une banque privée. En tant que client d’un établissement de ce type, vous disposez d’un interlocuteur unique, disponible et avec lequel vous avez la possibilité d’entretenir des relations durables.

A savoir Les banques privées proposent également les services bancaires traditionnels comme le chéquier ou la carte de paiement (cartes premium avec plafonds de dépenses élevés).

À qui s’adresse la banque privée

Le plus souvent, les services de banque privée concernent les particuliers disposant d’un patrimoine financier important et mobilisable, prêts à investir et susceptibles de prendre un certain nombre de risques. Par ailleurs, les services d’une banque privée ont un coût élevé (généralement, des honoraires sont exigés pour chaque service). Toutefois, celui-ci est très variable selon les clients car il dépend de l’expertise sollicitée et des demandes formulées.

Depuis quelques années, la banque privée s’est démocratisée. Le seuil d’entrée en termes de patrimoine financier est généralement compris entre 300.000 € et 500.000 €, alors qu’il était plus élevé il y a quelques années. En effet, les grandes banques de réseau disposent toutes d’un département de banque privée et se montrent plus ouvertes. Pour accéder au service de gestion de fortune, considéré comme le plus haut de gamme, le ticket d’entrée monte généralement à 1 million €, quand ce n’est pas plus.

A savoir Les grands réseaux bancaires ont tous leur propre banque privée: Caisse d’Epargne Banque Privée, BNP Paribas Banque Privée, Banque Populaire Banque Privée, Société Générale Private Banking, LCL Banque Privée, Indosuez Wealth Management (Crédit Agricole), Banque Transatlantique (CIC). Il existe également des banques privées «indépendantes»: Neuflize OBC, Rotschild Martin Maurel UBS France, Edmond de Rothschild France, Groupe Pictet, Oddo BHF Private Wealth Management.

Les banques privées proposent une gestion et un accompagnement haut de gamme à une clientèle disposant d’un patrimoine financier important. L’accompagnement personnalisé des clients va de pair avec une offre étendue de services (gestion d’actifs, conseils patrimoniaux…).