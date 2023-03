Une dizaine de containers habitables gratuits cherchent preneur

Une association fait don de ces containers gratuits sont disponibles et à récupérer rapidement sous peine d’être envoyés à la benne.

Pour sauver de la casse dix-sept containers habitables , l’association Castel-Mauboussin, qui forme des personnes lourdement handicapées aux techniques de bases du pilotage et de la navigation aérienne pour occuper des emplois au sol, lance un appel. Stockés depuis 2017 sur un terrain militaire mis à la disposition par le ministère des Armées, à La Farlède, dans le Var (83), ces containers doivent aujourd’hui être évacués d’ici le 1er avril. Le ministère souhaite récupérer le terrain, relate Var-Matin . L’association désire donc en faire don le plus rapidement possible.

Particuliers s’abstenir toutefois. « Tout le monde en veut un dans son jardin mais il faut un permis de construire et étant donné les délais, seules de grosses structures associatives ou étatiques pourraient accueillir les containers », explique Luc Adrien, président de l’association au Figaro . Il souhaiterait que les containers profitent en priorité aux blessés de l’armée ou à des associations qui encadrent les personnes handicapées, la structure étant qualifiée PMR, personnes à mobilité réduite.

Une valeur de 400.000 euros

S’ils ne trouvent pas preneur, les 17 modules, de 9 mètres de long, 3 mètres de large et 2 mètres 98 de haut, risquent de partir à la benne à ordures s’ils ne trouvent pas preneur d’ici environ trois semaines. « Ce serait un crève-cœur », assure le président de l’association. À l’origine, ces containers ont servi d ’Ehpad modulaire, à un institut géré par une congrégation religieuse, situé à Verrières-le-Buisson, dans l’Essonne (91). Les religieuses ont fait don de cette structure à l’association Castel-Mauboussin. « Nous souhaitions construire un hangar pour accueillir les stagiaires de l’association mais nous n’avons pas eu le temps de mener ce projet jusqu’au bout », justifie Luc Adrien.

Un convoi exceptionnel de 18 camions avait transporté ces modules jusque dans le Var et ils étaient stockés sur un terrain du ministère des Armées en attendant que le projet se concrétise. Aujourd’hui, le projet est tombé à l’eau et les containers d’une valeur de 400.000 euros attendent leur nouvelle destinée. En espérant qu’ils n’iront pas à la casse.