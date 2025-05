Assurance auto : connaissez-vous les différents types de contrats et leurs garanties ?

(Quels sont les types de contrats d'assurance auto et les garanties associées ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Souscrire une assurance auto est une démarche importante pour protéger sa voiture et tous ceux qui vont monter à bord. Faites le point sur les formules et contrats existants avant de foncer… sur la première compagnie d'assurances qui sera sur votre route.

Un rappel important : l'assurance auto est obligatoire en France !

Une assurance responsabilité civile est obligatoire en France pour les véhicules motorisés, qu'ils circulent ou qu'ils soient stationnés et même tractés sur un court trajet. Voici les catégories de véhicules auxquelles s'applique cette réglementation (1) :

Les voitures (particulières, utilitaires ou sans-permis qu'elles aient acquises par leur propriétaire ou qu'elles soient utilisées dans le cadre d'un contrat de LOA/LDD), tracteurs et engins agricoles.

Les 2 ou 3 roues (motos ou scooters) et quads, même non-homologués.

Les vélos à assistance électrique (VAE) dont la puissance dépasse 250w ou dont la vitesse excède 25 km/h.

Les engins de déplacement personnels motorisés (EDP) : trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards.

Les tondeuses auto-portées.

Combien coûte le défaut d'assurance ? L'absence d'assurance auto constitue un délit pénal puni d'une amende pouvant atteindre 3.750 euros, à laquelle s'ajoute une suspension de permis de conduire de trois ans ou la confiscation du véhicule concerné. En cas d'accident responsable, le conducteur devra indemniser la victime à hauteur du préjudice causé.

Assurance auto au tiers : dans quels cas est-elle adaptée ?

C'est la version minimaliste de l'assurance auto, qui correspond à la responsabilité civile uniquement. Elle couvre ainsi les dommages matériels et corporels causés à des tiers (piétons, autres conducteurs, passagers, etc.). Souvent plus économique que les autres formules d'assurance auto, elle ne prévoit pas de garanties en cas de dommages subis par son propre véhicule, ou de blessures physiques.

Pour quelles situations suffit-elle ? La formule assurance voiture au tiers conviendra pour un véhicule ancien n'ayant plus beaucoup de valeur.

Assurance auto au tiers étendue : quelle est cette formule intermédiaire ?

Il s'agit d'une formule qui inclut la responsabilité civile ainsi que des garanties supplémentaires, telles que :

Vol.

Incendie.

Bris de glace.

Catastrophes naturelles ou technologiques.

Elle s'avère assez avantageuse car les garanties comprises sont plus étendues que dans l'assurance auto au tiers, tout en restant accessible financièrement pour l'adhérent. Elle constitue un bon compromis en termes de rapport coût-garanties. Pour information, les dommages touchant son véhicule personnel en cas d'accident responsable ne sont pas couverts.

Dans quels cas cette formule d'assurance automobile est-elle adaptée ? Des trajets quotidiens assez courts ou une absence de sinistres dans le passé peut laisser penser que ce type contrat d'assurance conviendrait.

Assurance auto tous risques : que comprend-elle ?

Particulièrement généreuse, la formule d'assurance auto tous risques offre de larges garanties qui permettent une couverture complète, pour une sérénité maximale de l'assuré.

Les dommages matériels et corporels, même si vous êtes responsable de l'accident.

Les garanties vol, incendie, bris de glace, etc.

Elle permet une protection optimale pour le véhicule et pour les personnes présentes à bord. En contrepartie de ses garanties étendues (remboursement, abaissement de la franchise...), le prix de l'assurance auto tous risques est également plus élevé.

Pour quels profils et usages de la route cette assurance est-elle préférable ? La distance moyenne annuelle parcourue, l'historique des précédents sinistres, l'âge du conducteur et le standing du véhicule (neuf ou récent) pourront faire pencher le souscripteur en faveur de cette formule.

Est-il judicieux d'ajouter des options au contrat initial ?

Pour enrichir son contrat de base et augmenter son niveau de protection, l'adhérent a la possibilité d'ajouter les options suivantes à sa formule d'assurance voiture, qui participeront à la personnalisation de l'offre, en vue d'une meilleure couverture (2).

Garantie conducteur : vivement conseillée, elle permet de pallier la responsabilité civile qui ne couvre pas les blessures du conducteur.

vivement conseillée, elle permet de pallier la responsabilité civile qui ne couvre pas les blessures du conducteur. Garantie vol et incendie, bris de glace : la première indemnise en cas de vol ou de tentative de vol, ainsi qu'en cas d'incendie ou d'explosion ; la seconde prend en charge les réparations ou le remplacement des vitrages (pare-brise, vitres latérales, lunette arrière, etc.).

la première indemnise en cas de vol ou de tentative de vol, ainsi qu'en cas d'incendie ou d'explosion ; la seconde prend en charge les réparations ou le remplacement des vitrages (pare-brise, vitres latérales, lunette arrière, etc.). Garantie dommages tous accidents : les dommages matériels subis par le véhicule (accident, vandalisme, etc.) sont couverts.

les dommages matériels subis par le véhicule (accident, vandalisme, etc.) sont couverts. Garantie assistance : c'est un bon point en cas de panne, d'accident ou d'immobilisation du véhicule. La garantie assistance 0 kilomètre est particulièrement appréciée par l'assuré en cas de panne devant chez lui, sur sa place de stationnement ou à 100 mètres de son domicile ! Si nécessaire, elle donne droit au remorquage du véhicule et au prêt d'une voiture de remplacement.

c'est un bon point en cas de panne, d'accident ou d'immobilisation du véhicule. La garantie assistance 0 kilomètre est particulièrement appréciée par l'assuré en cas de panne devant chez lui, sur sa place de stationnement ou à 100 mètres de son domicile ! Si nécessaire, elle donne droit au remorquage du véhicule et au prêt d'une voiture de remplacement. Garantie catastrophes naturelles et technologiques : elle est précieuse pour couvrir tout ou partie des dommages causés par des événements naturels (inondations, tempêtes, tremblements de terre) de plus en plus fréquents du fait du réchauffement climatique. La garantie catastrophe technologique couvre, elle, les dommages causés par un incident industriel majeur (hors nucléaire) qui affecte des installations classées ou des transports de matières dangereuses (explosion, incendie, pollution chimique). Attention, elle n'est applicable que si l'événement est reconnu officiellement comme catastrophe technologique par un arrêté ministériel.

elle est précieuse pour couvrir tout ou partie des dommages causés par des événements naturels (inondations, tempêtes, tremblements de terre) de plus en plus fréquents du fait du réchauffement climatique. La garantie catastrophe technologique couvre, elle, les dommages causés par un incident industriel majeur (hors nucléaire) qui affecte des installations classées ou des transports de matières dangereuses (explosion, incendie, pollution chimique). Attention, elle n'est applicable que si l'événement est reconnu officiellement comme catastrophe technologique par un arrêté ministériel. Garantie valeur à neuf : si le véhicule est onéreux et mérite beaucoup d'attention, la perte totale (vol ou destruction) entraînera une indemnisation sur la base de la valeur d'achat du véhicule, et non de sa valeur actuelle.

si le véhicule est onéreux et mérite beaucoup d'attention, la perte totale (vol ou destruction) entraînera une indemnisation sur la base de la valeur d'achat du véhicule, et non de sa valeur actuelle. Garantie objets transportés : les objets, effets personnels ou équipements transportés dans le véhicule sont garantis (sous conditions) en cas de vol ou d'accident.

les objets, effets personnels ou équipements transportés dans le véhicule sont garantis (sous conditions) en cas de vol ou d'accident. Garantie panne mécanique : sur les véhicules récents, une prise en charge des réparations sera appréciée.

A savoir Peut-on circuler partout à l'étranger avec son assurance auto habituelle ? Dans les 35 pays suivants, la plaque d'immatriculation française vaut présomption d'assurance : en revanche, dans les états suivants, il convient de se munir d'un document spécifique intitulé IMIC à réclamer à son assureur avant le voyage : Albanie, Azerbaïdjan, Maroc, Moldavie, République de Macédoine du Nord, Tunisie, Turquie et Ukraine (2).

Une assurance auto adéquate doit tenir compte de chaque contexte et de la pratique de la route de chaque conducteur. En étant transparent sur ses habitudes de conduite et de déplacements, le souscripteur sera gagnant en cas de sinistre.

