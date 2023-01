Un rez-de-chaussée à 12.000 €/m²: ces vendeurs qui restent trop gourmands

Les prix de l’immobilier commencent à baisser mais certains vendeurs se refusent de suivre le marché. Et exigent des prix parfois exagérés.

Les vendeurs immobiliers marchent-ils sur la tête? En France, le marché est entré dans une phase d’atterrissage. Les prix commencent à baisser . C’est le retour des négociations. « Les acquéreurs l’ont perçu et précipitent moins leur décision, tandis que les vendeurs restent parfois campés sur leurs prétentions », résume Yann Jéhanno président de Laforêt France. Certains exemples sont frappants. À Neuilly-sur-Seine, ville cossue des Hauts-de-Seine, un rez-de-chaussée de 42 m² est à vendre plus de 12.300 euros le m².

Pourtant, ce 2-pièces ne dispose d’aucune prestation exceptionnelle (jardin, balcon/terrasse...) mais se trouve face au Bois de Boulogne. Un atout, certes, très prisé par les acheteurs depuis la crise sanitaire. Mais la ville et la proximité d’espaces verts ne doivent pas être les seuls critères à faire le prix, souligne Stéphanie Sellier, responsable de l’agence Century 21 à Neuilly-sur-Seine. « Pour certains vendeurs, Neuilly est forcément chère mais ils oublient les défauts - le rez-de-chaussée en est un mais aussi, de plus en plus, le DPE (diagnostic de performance énergétique) pour les logements anciens - même majeurs du bien , analyse Stéphanie Sellier.

L’agent immobilier de Century 21 pense que ce rez-de-chaussée de 42 m² sera « difficile à vendre » malgré l’intérêt croissant des Parisiens pour une ville où les prix ont augmenté de 18% ces 5 dernières années mais ont reculé de 1% sur un an, selon notre annuaire des prix . « Même aisés, les acheteurs sont de plus en plus exigeants car ils ont plus le choix et sont, en conséquence, plus attentistes », ajoute Stéphanie Sellier. Pour Corinne Jolly, présidente de PAP, à 12.300 euros le m², « le vendeur vise un investisseur en meublés touristiques qui ne se soucie généralement pas d’être en rez-de-chaussée ». Mais elle émet un doute sur le fait que les investisseurs puissent être intéressés « car ils peuvent craindre que les touristes connaissent moins Neuilly que Paris » et partage l’idée que « la vente prendra du temps». D’ailleurs, dans un second temps, le vendeur a rajouté dans son annonce « possible de vendre meublé ».

Les nouveaux «défauts» post-Covid

L’attentisme des acheteurs est une tendance qui s’observe également au niveau national, confirment les notaires. Il n’est plus vraiment question de pénurie: l’offre augmente, notamment des passoires thermiques que leurs propriétaires ne souhaitent pas rénover, et la demande au mieux se stabilise. Bernard Thion, consultant pour Immonot, portail immobilier du Groupe Notariat Services, appelle même les vendeurs à « lancer les soldes d’hiver ». « À défaut, leur bien risquerait de rester en stock» , prévient ce professeur en économie immobilière au Centre de recherche en économie finance et immobilier. De son côté, Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, note que certains vendeurs sont «toujours en retard d’une négociation» dans un marché qui se fait plus difficile. Une mésaventure arrivée sur un appartement en étage élevé, dans un quartier recherché, ayant bénéficié d’une rénovation haut de gamme. Le bien de 260 m² affiché pour la coquette somme de 5,7 millions d’euros a rapidement attiré une offre à 5,45 millions. Mais le propriétaire n’a rien voulu entendre et après plusieurs négociations infructueuses était finalement prêt à accepter une offre à 5,25 millions. Or, celle-ci a capoté après un refus de prêt et le bien est toujours à vendre, à 5,15 millions cette fois-ci.

Bref, de plus en plus de vendeurs peinent à envisager de baisser leur prix de vente. Souvent, pour une raison d’attachement à leur logement. « Nous ne voulons pas brader notre maison familiale et préférons attendre quelques mois pour voir comment le marché va réagir », témoigne un couple de retraités bordelais. Au risque que les prix de l’immobilier continuent de baisser. Mais l’exagération des vendeurs vient aussi du fait que, dans l’esprit de certains, les nouvelles envies des Français - jardin privatif, terrasse ou balcon - suffisent à faire grimper - parfois exagérément - les prix de l’immobilier. Et que l’absence de ces critères constitue des «défauts» et commence à générer des légères décotes pour des logements qui n’en bénéficient pas. « Outre l’affect, le budget nécessaire pour acheter un nouveau logement et le prix de revient sont aussi des raisons qui incitent les vendeurs à ne pas baisser son prix , analyse Corinne Jolly. Il est très difficile d’admettre de vendre en dessous de ce tarif car ils ont le sentiment de perdre de l’argent. Sans compter les éventuels travaux qui, dans la majorité des cas, ne sont pas rentables .»