Taxe foncière : cette petite commune décide de la supprimer pour ses nouveaux habitants

La commune de Val d'Yerre, en Eure-et-Loir, va exempter ses nouveaux habitants de taxe foncière. (illustration) (Pixabay / geralt)

Alors que de nombreuses communes ont décidé d'augmenter la taxe foncière sur leur territoire, d'autres ont choisi de l'adapter afin de gagner en attractivité. C'est le cas de Val d'Yerre, en Eure-et-Loir, qui a décidé d'exempter ses nouveaux habitants de cet impôt, la première année suivant l’achat d’un logement, rapporte France 3 Centre-Val-de-Loire .

Des commerces et des classes qui ferment

« Qu'est-ce qui touche le porte-monnaie des gens ? Ce sont les finances donc le conseil municipal a décidé rembourser la taxe foncière pour faire venir de nouveaux habitants » , explique ainsi le maire (SE) Franck Marchand à nos confrères.

La ville compterait 300 logements vacants, après avoir perdu 200 habitants entre 2017 et 2023. Ce qui a des conséquences en termes de fermeture de commerces et de classes à l'école. Le conseil municipal a voté une enveloppe de 20 000 euros par an pour assumer cette mesure, mais ne touchera pas à la fiscalité locale.

Des taux assez stables en 2024

En 2023, le taux d'imposition était passé subitement de 13,5 % à 20,5 % à Paris, soit une augmentation de 52 %. Cette année, les communes se sont montrées beaucoup plus raisonnables, selon l'enquête annuelle du cabinet FSL . Les grandes villes de plus de 100 000 habitants et leurs groupements ont ainsi décidé d'augmenter de 1,2 % en moyenne leur taxe foncière en 2024, et elles sont plus nombreuses qu'en 2023 à maintenir leur taux inchangé.

Au total, 34 grandes villes sur 42 (81 %) ont maintenu leurs taux en 2024, après 76 % en 2023 et 69 % en 2022. Cette année, les villes les plus gourmandes sont Nice (+19,2 %), Saint-Étienne (+15 %), Nancy (+14,5 %), Annecy (+14,1 %) et Villeurbanne (+10 %). Angers, Caen, Dijon, Le Havre, Montpellier et Nîmes ont des taux supérieurs à 50 %, avec un record de 65,79 % pour Grenoble.