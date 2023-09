Taxe foncière: Anne Hidalgo promet de ne pas l’augmenter en 2024

Un an après sa promesse non tenue, la maire de Paris assure que les contribuables n’auront pas à subir de nouvelles hausses de la taxe foncière.

Anne Hidalgo ne retient pas la leçon de ses promesses non tenues. En mars 2022, la maire de Paris avait promis, la main sur le cœur, qu’elle n’augmenterait pas cet impôt local payé par plus de 34 millions de contribuables (voir ci-dessous). Huit mois plus tard, c’est la douche froide pour les Parisiens: la taxe foncière augmente de 52% . Une « explosion » dénoncée par Rachida Dati, la chef de file de l’opposition LR au conseil de Paris . Pour être précis, il s’agit du taux imposé par les communes, qui affiche cette hausse vertigineuse. Celle de la douloureuse -qui n’a jamais aussi bien porté son nom- est légèrement moins lourde: environ +44%. Car au taux communal s’ajoutent aussi les «petites» taxes annexes comme les taxes d’aménagement, d’ordures ménagères et contre les inondations (Gemapi). Or, ces dernières, bien que leur poids ne cesse de croître, ont moins augmenté cette année que le taux communal.

Rebelote, ce mercredi 6 septembre. La maire de Paris promet qu’elle n’augmentera pas la taxe foncière en 2024 ni même d’ici la fin de son mandat qui prend fin en 2026 (voir ci-dessous). Ce risque est d’autant plus fort que la dette de la ville, qui avoisine les 8 milliards d’euros, ne cesse de croître et que les dotations sont au point mort. Anne Hidalgo va engager un « contentieux contre l’État » et assure que les contribuables n’auront plu à subir de nouvelles hausses de la taxe foncière. « Nous sommes dans une gestion extrêmement prudentielle, nous sommes très bien notés par les agences de notation. Paris a beaucoup investi dans son bâti, dans le service public et nous avons un patrimoine qui a doublé en 10 ans, de 20 à 40 milliards d’euros. Nous sommes une collectivité solide », affirme Anne Hidalgo sur LCI.

Droits de mutation: la mairie de Paris optimiste pour 2024

Une « collectivité solide » qui doit toutefois faire face, en 2023, à un trou budgétaire d’environ 500 millions d’euros lié à la crise de l’immobilier . Car la chute des ventes, du fait de l’envolée des taux de crédit, entraîne celle des droits de mutation (connus sous l’appellation «frais de notaire»), qui ont rapporté 1,7 milliard d’euros à la mairie de Paris en 2022, et plombe les finances de la quasi-totalité des départements, donc de Paris qui a la double casquette (ville et département). Aux dires des experts immobiliers, l’année 2024 - au moins le premier semestre - ne s’annonce pas plus réjouissante en termes de ventes et donc de droits de mutation. Ce qui rend possible une nouvelle hausse de la taxe foncière. Et pourtant, la mairie de Paris prévoit une...hausse des frais de notaire de 1,5% en 2024 et en 2025, anticipant un nombre de ventes « dynamique ».