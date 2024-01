Taxe de séjour : Airbnb a reversé près de 188 millions d'euros aux villes françaises en 2023

Airbnb a reversé 31,7 millions d'euros de taxe de séjour à Paris en 2023. (illustration) (PIXABAY / Reisefreiheit_eu)

La célèbre plateforme de location Airbnb a reversé 188 millions d'euros de taxe de séjour à 24 500 communes françaises entre le 1er novembre 2022 et le 1er octobre 2023, rapporte Le Parisien . L'année précédente, la somme atteignait 148 millions d'euros.

Les grandes villes se sont sans surprise emparées de la majorité du pactole, Paris en tête. La capitale a en effet reçu 31,7 millions d'euros, contre 24,3 millions d’euros en 2022 et 9,4 millions en 2021. Un essor fulgurant, qui s'explique en partie par la reprise progressive du tourisme après la pandémie et par l'attrait suscité par la Coupe du monde de rugby. L'année 2024, marquée par les Jeux Olympiques, s'annonce ainsi sous les meilleurs auspices. Loin derrière, on retrouve Marseille (4,2 millions d'euros), puis Nice (4,1 millions) et Cannes (2,9 millions).

Une manne financière non négligeable pour les petites villes

Les principales agglomérations françaises n'ont cependant pas été les seules à profiter de cette rentrée d'argent. Sur les 260 communes ayant touché plus de 100 000 euros de la part d'Airbnb, la moitié compte en effet moins de 20 000 habitants. C'est le cas de la station de ski La Bresse (Vosges), de Mont-Dore (Puy-de-Dôme), ou encore de Berck (Pas-de-Calais). Cette situation a convaincu de nombreuses villes de collecter à leur tour la taxe de séjour : 1 600 communes ont pris cette décision en 2023.

« Si les grandes villes comptabilisent les montants les plus importants, nous remarquons aussi que deux tiers des réservations ont lieu ces dernières années dans des communes de moins de 3 500 habitants. Cet été par exemple, 200 villages ont enregistré leur première réservation sur Airbnb » , explique Clément Eulry, le nouveau directeur général d’Airbnb en France, cité par le quotidien francilien.