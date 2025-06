Arnaques en ligne : cette liste noire des sites utilisés par les escrocs peut vous éviter le pire

15% des Français ont déjà été victimes d'une arnaque financière utilisant Internet, les réseaux sociaux ou le téléphone. (illustration) (Tookapic / Pixabay)

15% des Français ont déjà été la cible d’une arnaque bancaire ou aux faux placements financiers, a indiqué Sébastien Raspiller, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers. L’ensemble de la population du pays est susceptible de se faire berner par les escrocs, notamment en ligne. « Ca ne dépend pas du niveau d'études, pas de la classe sociale, pas de l'âge » , a en effet expliqué le responsable, cité par RMC Conso .

Face à l’ampleur du phénomène, des outils ont été développés pour limiter les risques de tomber dans le piège que représentent, entre autres, les sites Internet proposant des placements aux rendements imbattables ou des crédits aux taux défiant toute concurrence. Les arnaques via les réseaux sociaux ou par téléphone sont également très présentes. Parmi les dispositifs mis à la disposition des Français figure une liste noire .

10 000 entrées dans six catégories

Compilée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF), elle répertorie dans six catégories d’escroquerie différentes quelque 10 000 sites Internet utilisés par les criminels. Certains sont particulièrement convaincants, imitant par exemple de manière très réaliste une plateforme ou un courriel provenant d’une banque ou d’un organisme officiel. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à utiliser la liste créée il y a une dizaine d’années.

Il est possible de faire des recherches à l’intérieur du document de 212 pages et ainsi vérifier qu’une communication reçue ou un site Internet est bel et bien officielle et pas le fruit du travail d’un escroc. Il est recommandé d’avoir recours à l’outil au moindre doute, même lorsque l’entreprise qui semble vous avoir contacté paraît fiable. Les internautes peuvent par ailleurs s’appuyer sur un test en ligne conçu pour déterminer le niveau de risque d’une offre mais aussi sur un moteur de recherche pour repérer les entreprises malhonnêtes.