Immobilier : comment gérer votre crédit Boursobank quand votre situation change ?

Renégociation en ligne lorsque les taux d'emprunt évoluent significativement, report, modulations des échéances ou remboursement anticipé sont autant d'options que vous pouvez activer sous certaines conditions au cours de la vie de votre crédit immobilier afin de l'adapter à l'évolution de votre situation. Découvrez comment BoursoBank vous accompagne tout au long de durée de remboursement de votre crédit immobilier.

Souscrire un crédit immobilier vous engage pour 15, 20 voire 25 ans et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Divorce, mariage, changement de poste, héritage etc. sont autant d'événements qui peuvent impacter votre situation financière.

Que votre budget évolue à la hausse ou à la baisse, vous pouvez avoir besoin de modifier le montant de vos mensualités de remboursement de prêt. C'est pourquoi BoursoBank propose à ses clients plusieurs modalités de remboursement de leur crédit immobilier.

La renégociation en ligne de votre crédit immobilier

En fonction de l'évolution des taux d'emprunt, vous pouvez être amené à vouloir renégocier le taux d'intérêt de votre prêt immobilier .

BoursoBank innove en proposant à ses clients de le faire gratuitement, 100% en ligne, en toute simplicité, en quelques clics depuis leur appli ou le site internet.

Pas besoin de prendre rendez-vous, de rassembler des documents ou de préparer vos arguments pour convaincre votre conseiller : si les conditions sont réunies BoursoBank vous proposera une nouvelle mensualité, que vous pourrez également retrouver dans la rubrique «modifier vos échéances» puis «renégocier votre taux».

Nous vous affichons alors directement notre meilleure proposition, mentionnant entre autres votre ancien taux et le nouveau taux que nous vous proposons, les mensualités que cela représente, hors et avec assurance-emprunteur ainsi que le montant total d'économies que vous pourriez réaliser sur votre prêt immobilier avec ce nouveau taux.

Des informations claires et lisibles qui vous permettent de prendre votre décision facilement.

Si la proposition vous convient, vous validez la proposition en ligne et, après le délai de 10 jours de réflexion, vous pourrez signer l'avenant.

Vos nouvelles conditions de prêt immobilier seront appliquées deux mois après la signature de l'avenant !

Pour pouvoir bénéficier en quelques clics d'un taux plus avantageux sur votre crédit immobilier BoursoBank, vous devez remplir les conditions suivantes :

Les taux actuels du marché doivent être plus avantageux que votre taux nominal.

Il doit rester 100.000 euros ou plus à rembourser sur votre crédit en cours.

Vous devez détenir votre crédit immobilier depuis plus d'un an.

Pour un achat en VEFA ou des travaux, ce délai d'un an démarre à compter du passage en amortissement de votre crédit.

Votre dernière renégociation doit dater de plus d'un an.

Aucune autre demande de réaménagement (modification ou report des échéances) ne doit être en cours parallèlement à votre demande de renégociation.

Vous ne devez pas avoir d'impayé sur votre crédit.

Le crédit que vous souhaitez renégocier ne doit pas être un prêt relais.

Vous devez être détenteur de l'assurance emprunteur CNP assurances (1).

Le report des échéances

Vous pouvez avoir besoin à certains moments de suspendre le paiement des échéances de votre prêt immobilier le temps que votre situation financière retrouve une certaine stabilité.

Le crédit immobilier Boursobank vous offre la possibilité de demander à suspendre 1 à 3 échéances consécutives selon les conditions suivantes :

La suspension des échéances ne peut être demandé qu'à compter du 13e mois suivant le début de la période d'amortissement.

La durée initiale de votre prêt immobilier doit être inférieure à 300 mois.

Sur toute la durée du prêt immobilier, 3 échéances maximum peuvent être suspendues au total.

Bon à savoir : la durée de suspension des échéances allonge d'autant la durée d'amortissement de votre prêt immobilier. Si vous demandez une suspension de trois mois, la date de fin de remboursement de votre crédit immobilier est donc décalée à son tour de 3 mois.

Le report des échéances concerne la partie de remboursement du capital de votre prêt. Les intérêts, calculés sur le capital restant dû à la date de la suspension, au taux nominal du prêt, continueront à être prélevés pendant la période de suspension.

De même, la cotisation correspondant à l'assurance emprunteur adossée au prêt immobilier reste prélevée pendant la suspension.

Pour faire cette demande, connectez-vous à votre espace client BoursoBank puis sélectionnez le prêt immobilier concerné. Dans la barre de menu, sélectionnez «modifier vos échéances» puis «suspension». Une réglette vous permet ensuite de sélectionner la durée de suspension de 1 à 3 mois.

La modulation du montant des échéances

En fonction de l'évolution de votre situation financière, il est aussi possible de moduler à la hausse ou à la baisse le montant des échéances de votre prêt immobilier selon les conditions suivantes :

La demande de modulation des échéances ne peut se faire qu'à compter du 13e mois suivant le début de la période d'amortissement.

Un délai de 12 mois devra s'être écoulé entre deux modifications du montant des échéances.

Vous devez être à jour du paiement de vos échéances ou de toute autre somme due au titre de votre prêt.

Vous ne devez pas avoir de sinistre en cours d'indemnisation au titre de votre assurance emprunteur.

La durée totale de votre prêt ne peut excéder 25 ans.

Pour modifier le montant de vos échéances, vous devez vous rendre dans votre espace client BoursoBank puis sélectionner le crédit immobilier concerné. Dans la barre de menu, sélectionnez «modifier vos échéances» puis «modularité». Une réglette vous permet ensuite de sélectionner la nouvelle durée de votre prêt, ce qui va modifier le montant de vos échéances.

Modulation à la hausse : en sélectionnant avec la réglette une durée de prêt plus courte que celle prévue initialement, vous augmentez le montant de vos échéances. La modulation à la hausse est limitée à +30% du montant de l'échéance précédente.

Modulation à la baisse : il existe deux cas de figure :

- par retour : après une modulation à la hausse, vous pouvez moduler vos échéances à la baisse dans la limite du montant de l'échéance initiale.

- par allongement de la durée de prêt : en allongeant la durée initiale de votre prêt à l'aide de la réglette, vous diminuez le montant de vos échéances. Vous ne pouvez toutefois pas allonger cette durée de plus de 12 mois par rapport au terme initial.

Si votre demande est acceptée, un nouveau tableau d'amortissement sera mis à disposition dans votre espace client.

Vous devez déposer votre demande au moins 7 jours avant la date de prélèvement de l'échéance du mois M en cours, sans quoi la modulation débutera à l'échéance du mois suivant.

Bon à savoir : en cas de délégation d'assurance emprunteur, vous devez informer votre assureur de ces changements afin que votre couverture soit adaptée .

Le remboursement par anticipation

En fonction de votre situation, vous pouvez être amené à vouloir procéder à un remboursement anticipé partiel ou total de votre crédit immobilier selon les conditions suivantes :

Être à jour dans le paiement des échéances de votre prêt et de toutes les sommes dues au titre de ce prêt.

Respecter un préavis minimum de 7 jours ouvrés avant la date de prélèvement du mois en cours.

Bon à savoir : le remboursement du crédit à lieu à la date effective de réception des fonds par BoursoBank. Si les fonds sont reçus pendant la période de préavis de 7 jours ouvrés précédents la date de prélèvement de l'échéance, le remboursement sera effectué à J+1 du prélèvement de ladite échéance.

Vous souhaitez effectuer un remboursement partiel de votre crédit immobilier :

Une fois votre remboursement partiel effectif, vous pourrez récupérer un nouveau tableau d'amortissement dans la rubrique «Mes documents».

Les échéances de remboursement à venir sont réduites proportionnellement au capital restant dû et à la date initiale de fin de prêt. Si vous souhaitez maintenir le même montant d'échéance et ainsi réduire la durée restante du prêt, vous devrez prendre contact avec le service client. Un avenant au contrat sera alors établi et facturé au tarif en vigueur au jour de la demande de remboursement anticipé partiel (cf Brochure Tarifaire) .

Un nouveau tableau d'amortissement sera édité et mis à votre disposition dans votre espace client.

Bon à savoir : le montant des primes de votre assurance emprunteur sera recalculé en fonction du montant du remboursement anticipé partiel. En cas de délégation de votre assurance emprunteur, vous devez transmettre votre nouveau tableau d'amortissement à votre assureur.

Vous souhaitez effectuer un remboursement total de votre crédit immobilier :

Pour déposer votre demande de remboursement anticipé total ou partiel de votre prêt immobilier, connectez-vous à votre espace client BoursoBank puis sélectionnez le prêt concerné. Dans la barre de menu, sélectionnez le type de remboursement souhaité, «total» ou «partiel».

Bon à savoir : en cas d'indisponibilité d'accéder à votre Espace Client, vous pouvez adresser une demande papier qui sera pris en compte moyennant un délai de 10 jours.

En cas de décalage entre la date d'arrêté du décompte et la date de réception définitive des fonds, un ajustement des sommes dues (intérêts et assurance en cas d'adhésion de l'emprunteur au contrat groupe d'assurance collective proposé par le prêteur) sera calculé et prélevé ou versé sur le compte domiciliataire des échéances.

Chez BoursoBank, le remboursement anticipé total d'un crédit immobilier ne donne pas lieu au versement d'indemnités, sauf en cas de rachat de prêt par un autre établissement.

(1) Contrat d'assurance collectif décès, invalidité, incapacité souscrit par BoursoBank, auprès de CNP Assurances. Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurance

