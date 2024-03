Taxe d'enlèvement des ordures ménages : pourquoi jeter sa poubelle coûte de plus en plus cher ?

Chaque année, le montant de la taxe liée à l'enlèvement et au traitement des poubelles augmente. Comment expliquer cette hausse et les écarts de prix parfois colossaux entre certaines communes ?

La Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est de plus en plus coûteuse. C'est ce que révèle l'enquête menée par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. En moyenne, entre 2020 et 2022, le montant de cette taxe a ainsi progressé de 6 %, pour atteindre 125 euros par an et par habitant. Mais tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne, et certains paient bien plus cher que d'autres. Les explications.

Pourquoi l'enlèvement des déchets coûte-t-il de plus en plus cher ?

La Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) coûte de plus en plus cher aux 58 millions de Français qui y sont soumis. Selon l'enquête réalisée par l'UFC-Que Choisir, son montant a ainsi augmenté de 6 % entre 2020 et 2022. Résultat : la TEOM a atteint les 125 euros par an en moyenne, au lieu de 118 euros. Les chiffres de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) corroborent ces données, puisque la TEOM a rapporté environ 8,6 milliards d'euros en 2023, en hausse de 8 % par rapport à 2022.

Il est vrai que le poids des ordures jetées par les Français est de plus en plus important. Selon l'UFC-Que Choisir, chaque habitant jette 561 kg de poubelles chaque année, soit une hausse de 20 kg en l'espace d'une année. Mais, en réalité, la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas calculée sur le volume de déchets jetés, mais sur la valeur locative cadastrale du logement. Seule la redevance d'enlèvement des ordures ménagères tient compte du volume jeté à la poubelle.

Par ailleurs, le coût du traitement des déchets est de plus en plus conséquent. En effet, de nouvelles méthodes de traitement des ordures doivent être respectées afin d'atteindre le standard fixé par la loi Agec. Cumulé à la hausse des prix de l'énergie et du carburant, ce facteur a entraîné une hausse du coût lié à la collecte à l'élimination des déchets. En 2022, il fallait alors compter 244 euros en moyenne par tonne de déchets.

Des écarts de prix entre les communes qui posent question

Les normes environnementales ainsi que l'augmentation du coût de l'énergie et du carburant s'appliquent de la même façon sur l'ensemble du territoire français. Pourtant, le prix de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut passer du simple à plus du triple en fonction des communes.

Ainsi, en 2022, les habitants ont dû s'acquitter en moyenne de 63 euros par an à Brest, 92 euros à Lyon et 97 euros à Rennes, contre 215 euros dans le 1er arrondissement de Paris, ou encore 217 euros à Marseille. D'autres communes sont quant à elles proches de la moyenne, à l'image de Bordeaux avec 133 euros par habitant, ou de Strasbourg avec 126 euros par habitant.

Un constat qui a de quoi soulever des questions quant aux choix faits par les collectivités en matière de traitement des ordures et aux tarifs appliqués par les gestionnaires en charge de l'élimination des déchets. Ces derniers sont également très variables d'une commune à une autre. En moyenne, la collecte et l'élimination des déchets coûtaient 244 euros par tonne en 2022. Mais, en fonction des collectivités concernées, ce tarif pouvait aller de 163 euros à 300 euros la tonne, soit quasiment le double.