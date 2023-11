Taxe foncière : pourquoi certains propriétaires vont être prélevés en décembre

En moyenne, la taxe foncière a augmenté d’au moins 7,1 % en 2023. (loufre / Pixabay)

Pour payer leur taxe foncière, certains foyers ont opté pour la mensualisation, lissée sur 10 mois et non sur 12. Novembre et décembre en sont donc normalement exclus. Mais certains ont eu la mauvaise surprise de voir un prélèvement en novembre 2023. Et celui-ci pourrait bien être réitéré en décembre. En cause : l’augmentation générale de la taxe foncière en 2023. « Si votre impôt a augmenté par rapport à l'année précédente, les prélèvements continueront en novembre, voire en décembre » , a prévenu le site impots.gouv.fr. Le prochain prélèvement aura lieu le 15 décembre.

Compenser la suppression de la taxe d’habitation

En moyenne, la taxe foncière a augmenté d’au moins 7,1 % en 2023, rappelle La Voix du Nord . Une hausse due à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales, base d’imposition à la taxe foncière via un coefficient forfaitaire qui prend en compte l’inflation.

Les communes ont eu le choix et la majorité a opté pour une hausse de la taxe foncière, pour compenser la suppression de la taxe d’habitation. Pour certains contribuables, la hausse peut représenter jusqu’à deux mensualités supplémentaires, comme à Nîmes. À Saint-Étienne, elle représente 1,9 mensualité, 1,5 au Havre et 1,4 à Dijon et au Mans, soulignent nos confrères.

Une nouvelle hausse en 2024 ?

Au contraire, dans le Pas-de-Calais et dans le Nord, de nombreuses communes ont décidé de ne pas augmenter cet impôt. Car la taxe sur le foncier bâti entre 2022 et 2023 reste stable dans 1 383 communes. Elle a augmenté dans 129 communes et a baissé dans 26.

Bien que l’inflation soit en recul en novembre, la taxe foncière pourrait continuer à augmenter en 2024 à cause de la revalorisation nationale des valeurs locatives cadastrales. Et selon Capital , cette hausse pourrait être de minimum 4 % au 1er janvier.