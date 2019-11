Swiss Life AM achète en VEFA le In Défense à Nanterre

Le In Défense est un ensemble immobilier développé par Vinci Immobilier dont le chantier est en cours de démarrage, pour une livraison prévue au 2ème semestre 2021. Il s'agit d'un actif tertiaire d'environ 10 000 m2 situé dans le quartier des Groues à Nanterre, qui sera mitoyen du futur hôtel 4 étoiles Okko de plus de 6 000 m2, également développé par Vinci Immobilier.

L'acheteur est Swiss Life Asset Managers France (SLAM), qui logera cet actif dans son OPCI grand public SwissLife Dynapierre. On parle d'une transaction autour de 100 millions € voire légèrement au-dessus, de source non officielle, avec un taux de rendement locatif sécurisé proche de 4% à la livraison. Cet immeuble devrait recevoir une quadruple certification environnementale : Well Core & Shell Silver, Breeam Excellent, NF HQQ Exceptionnel et Effinergie+. Le quartier des Groues à Nanterre est stratégique, situé à proximité de la Grande Arche de La Défense et de l'université Paris X Nanterre. Il est idéalement desservi par la ligne 1 du métro (station La Défense Grande Arche) et le RER A (station Nanterre-Préfecture). Une interconnexion avec le RER E est prévue en 2022, et à plus long terme dans le cadre du Grand Paris, ce site bénéficiera de l'arrivée des lignes 15 et 18 du Grand Paris Express en 2027 et 2030.

« Conçu avec notre démarche Open Work, In Défense demeurera un immeuble durable, fluide et modulable pour ses futurs occupants », estime Patrick Supiot, directeur général immobilier d'entreprise de Vinci Immobilier.

« Cet actif rentre pleinement dans la stratégie de Dynapierre, une OPCI grand public qui investit dans les meilleurs marchés tertiaires européens en termes de création de valeur », analyse Julien Guillemet, senior fund manager, private investors funds, chez Swiss Life Asset Managers France.