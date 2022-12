Smic, carburant, énergie, épargne : tout ce qui change dès le 1er janvier 2023

Comme chaque année, le 1er janvier marque l'entrée en vigueur de nouvelles règles, de nouveaux taux et de nouvelles législations. (Photo d'illustration) (FIXIPIXI_DELUXE / PIXABAY)

La nouvelle année 2023 va amener son lot de changements. De la hausse du Smic à l'aide élargie pour les personnes en situation de handicap, en passant par l'indemnité carburant de 100 euros ou de nouvelles règles concernant les compteurs électriques, tour d'horizon des nouvelles règles et conditions d'accès à certaines aides à partir du 1er janvier prochain.

Le Smic gagne 24 euros

Le salaire minimum de croissance (Smic) va être revalorisé automatiquement de 1,8 % au 1er janvier, du fait de la hausse des prix. Il passera donc à 1 353 euros net mensuels, soit une hausse de 24 euros. En brut, pour un temps plein de 35 heures par semaine, le Smic mensuel passera à 1 709 euros. Dans la fonction publique, les salaires des 410 000 agents les moins bien payés seront aussi revalorisés de 1,8 % au 1er janvier.

La fin du timbre rouge

La Poste va remplacer son timbre rouge, destiné aux lettres urgentes distribuées le lendemain, par une version dématérialisée. La nouvelle formule « e-Lettre rouge » permettra d'envoyer des documents de trois feuillets maximum sur le site laposte.fr ou dans un bureau de poste. Le document sera imprimé près du destinataire, mis sous pli et distribué le lendemain, pour un coût de 1,49 euro (contre 1,43 euro pour le timbre rouge actuel).

Chèque carburant et primes pour les automobilistes

Les remises à la pompe sur le prix des carburants vont prendre fin le 31 décembre 2022 à minuit. Elles seront remplacées par une indemnité de 100 euros réservée aux 10 millions de travailleurs dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14 700 euros et utilisant un véhicule pour se rendre au travail. La demande pourra être faite à partir du 16 janvier sur impots.gouv.fr .

Une prime de 100 euros sera également accordée aux automobilistes qui se mettront au covoiturage en 2023, sur les longs trajets comme sur ceux du quotidien (à partir d'un certain nombre de trajets). De même, le montant du bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique sera porté à 7.000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes.

Concernant les transports en commun, l'abonnement mensuel Navigo qui permet d'accéder aux transports d'Île-de-France va augmenter de 12 %. Il passera à 84,10 euros par mois et le ticket à l'unité coûtera désormais 2,10 euros.

De nouvelles règles sur l'énergie

Le relevé des compteurs électriques deviendra payant au 1er janvier pour les clients qui ne sont pas équipés d'un compteur Linky et qui n'ont pas adressé à Enedis un auto-relevé durant l'année passée. Ces clients subiront des frais de 8,48 euros tous les deux mois par les fournisseurs d'énergie.

La hausse des tarifs réglementés de vente du gaz naturel sera de son côté limitée à 15 %. Ce bouclier s'applique aux abonnés résidentiels (consommant moins de 30 MWh/an) et aux copropriétés disposant à titre individuel d'un contrat de fourniture en gaz naturel. Le dispositif MaPrimeRénov' ne subventionnera plus, dès le 1er janvier, l'achat de chaudières à gaz.

La législation sur les passoires thermiques va également se durcir. Les logements consommant plus de 450 kilowattheures par mètre carré par an, selon leur diagnostic de performance énergétique (DPE), ne pourront plus être mis ou remis en location. Ils seront désormais considérés comme indécents, comme les logements insalubres ou sans cuisine.

Une aide élargie pour le handicap

Les personnes sourdaveugles ou en situation de handicap intellectuel, cognitif ou psychique pourront désormais bénéficier de la Prestation de compensation du handicap (PCH). Celle-ci permet de financer une auxiliaire de vie afin d'obtenir de l'aide pour effectuer certains actes de la vie quotidienne.

Nouveau taux pour les PEL et assurance récolte

Pour la première fois en 22 ans, le taux de rémunération des plans d'épargne logement (PEL) signés à partir du 1er janvier 2023 va augmenter. Celui-ci atteindra 2 % pour les nouveaux PEL, contre 1 % aujourd'hui.

Côté assurance, une réforme va venir modifier les modalités d'indemnisation des agriculteurs disposant d'une assurance récolte. La banalisation des pertes de récolte sous l'effet du réchauffement climatique a motivé ces changements, et les législateurs veulent inciter les agriculteurs à s'assurer.