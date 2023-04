SCPI: quelles sont les perspectives pour 2023?

Les différents types de SPCI à connaître pour bien investir

- Les SCPI fiscales. Elles investissent dans les immeubles d’habitation et font profiter leurs actionnaires des différents programmes de défiscalisation immobilière: SCPI Pinel, SCPI Denormandie, SCPI Malraux et SCPI de déficit foncier.

- Les SCPI de plus-value. Elles ne distribuent pas de loyers, évitant aux actionnaires l’imposition de leurs revenus fonciers. Leur objectif est la valorisation du patrimoine. Les actionnaires se rémunèrent au moment de la revente de leurs parts.

- Les SCPI de rendement. Ce sont les plus nombreuses sur le marché. Elles ont une logique de rentabilité et reversent des revenus locatifs réguliers, sans que l’actionnaire ait à se soucier de la gestion. La SCPI achète, gère, loue, entretient et revend son parc immobilier.

Il existe trois grandes catégories de SCPI :